每天和假新聞作鬥爭的“當代足球皇帝”梅西. April. 11, 2020 07:50. by 兪載泳 elegant@donga.com. “足球之神”裏奧內爾•梅西(33歲•FC巴塞羅那•照片)對關於自己的“假新聞”非常惱火。 梅西10日在自己的社交網絡服務(SNS)上上傳了阿根廷《TNT體育》的SNS截圖，並寫道“#假新聞(#FAKE NEWS)”。 梅西指出了兩條新聞是謊言。首先，他強烈否認有關自己將轉會意甲國際米蘭隊的報道。該報道刊登以後，添加了他與球隊領導層之間的矛盾等內容，因此讓轉會傳聞愈演愈烈，於是出現了梅西將回到他度過童年的阿根廷紐維爾斯老男孩隊的新聞。梅西斷然拒絕轉會傳聞，並稱，“重返老男孩隊的新聞也是謊言。什麽都不用相信。” 他還反駁了有關之前一起在巴塞羅那效力的前隊友、巴西球星羅納爾迪尼奧(40歲)的新聞。今年3月，羅納爾迪尼奧因涉嫌在巴拉圭使用偽造護照而被拘留，他8日交納160萬美元(約19.4億韓元)的保釋金後，在亞松森監獄獲釋，而有傳聞說該保釋金是梅西替他交的。 另外，曾在1997年至2002年效力巴塞羅那的巴西球星裏瓦爾多10日接受采訪時也表示，“我不可能相信梅西會轉會到其他歐洲俱樂部。他沒有理由離開西班牙。”對於國際米蘭前主席馬西莫•莫拉蒂談到梅西轉會的可能性，裏瓦爾多斬釘截鐵地表示，“與其說真的有可能在轉會市場上引進他，這更像是國際米蘭前主席的宣傳。”裏瓦爾多說：“我認為梅西應該會在歐洲的某家俱樂部結束職業生涯。如果他加盟其他球隊，只可能是壓力和競爭較少的中國或北美球隊。”

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