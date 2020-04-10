路透社：美國駐韓大使哈裏斯11月以後將辭職. April. 10, 2020 07:39. by 申나리, 韓基渽 journari@donga.com,record@donga.com. 據外電報道，美國駐韓國大使哈裏•哈裏斯(照片)表示，自己將在11月以後辭職。美國駐韓大使館雖然表示“哈裏斯大使加強韓美同盟的意誌始終沒有改變”，但並未積極否認相關報道，因此哈裏斯的去留問題備受關註。 路透社9日援引多名消息人士的話報道說，“哈裏斯私下表示，他不會在韓國呆到11月3日美國總統選舉後。”報道還說，哈裏斯大使在任期間一直對緊張和騷亂感到沮喪。結束美國太平洋司令官職務後，2018年7月赴韓的哈裏斯大使，在任期間參與了第10、第11次韓美防衛費分擔金特別協定(SMA)協議和廢除及延長韓日軍事情報保護協定(GSOMIA)協商、霍爾木茲派兵爭議等事務。 對於辭職傳聞的報道，美國駐韓國大使館發言人威廉•科爾曼當天通過聲明表示，“哈裏斯大使正按照總統的意思履行職務，並將繼續為美國積極服務。不僅是韓國政府官員，還是優秀的韓國國民及獨立性媒體，哈裏斯大使都積極與他們溝通，其加強韓美同盟的意誌始終沒有改變。” 美國總統特朗普如果再次當選失敗，包括哈裏斯大使在內的所有大使將暫時成為替換對象，這是華盛頓的慣例。外交界有分析稱，如果哈裏斯大使在特朗普總統執政第一個任期結束之前就表明辭職意向，那麽說明他對除駐韓大使之外的其他職位表示出極大的關心。一位消息靈通人士表示：“今年11月， 那時距離哈裏斯出任大使已過去2年零4個月，如果調到其他位置，這也就不是什麽奇怪的事情了。”

한국어