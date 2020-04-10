不安的網上開學，不過這也是可持續的未來教育模式. April. 10, 2020 07:39. . 昨天，全國85萬名初三和高三學生以網上上課方式開始新學期。由於新冠病毒疫情，小、初、高學校四次推遲了開學時間，但仍有感染擴散的危險，因此沒有正常開學，而是從初三和高三年級學生開始，陸續進入前所未有的網上開學。 但是，從開學第壹天開始，全國各地的遠程教學就出現了問題。由於視頻會議系統和設備不足，很少有學校進行雙向教學。上傳授課資料的EBS網絡班超過30分鐘未能登陸網站。據說已將同時在線人數擴容到了300萬人，但是以85萬名為對象的授課還是出現了問題。由於新冠病毒疫情的長期化，線下上學早已成為鏡花水月，而且開學時間比原計劃晚了38天，居然還造成了這樣的混亂。不得不指出教育部和壹線學校的安逸和準備不足。 壹周後的16日，初、高中壹二年級和小學四五六年級將開始網上授課，20日小學壹二三年級也將開始。在全面實行網上上學之前，要先結束初期的執行錯誤，把遠程教學推向穩定階段。提高教學質量，縮小地區間、階層間的教育差距是首要任務。 教育部不應只把任務交給教師，而應該提供共同使用的教學資料，解決數碼設備不足或上網障礙問題。對教育邊緣群體或有殘疾的學生，不要壹味堅持“網上”這壹形式，老師們要特別關註，盡量避免學習缺位、情緒失控。因為教育日程不正常，評價方式也不得不改變。要抓緊提出公平的評價標準和方法。 由於新冠病毒在全世界的擴散，188個國家的15億學生無法上學，目前正在進行遠程教育實驗。雖然這是因傳染病事態而不可避免的選擇，但也是利用數碼技術、試驗不受時間和場所限制的未來型教育模式的機會。預計，受氣候變化的影響，傳染病的發生周期將縮短。在物理隔離的情況下，建立健全隨時都能接受優質教學的在線教育體系，已成為全世界教育界的共同課題。對於信息科技強國來說，教育熱高漲的我們沒有理由不領先。

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