遠未結束的梅西與C羅之間的對決. April. 10, 2020 07:40. . 裏奧內爾•梅西(33歲•阿根廷)和克裏斯蒂亞諾•羅納爾多(35歲•葡萄牙，C羅)這兩人當中誰是最佳足球運動員？對於球迷來說，沒有比這更熱的問題了。最近，歐洲足球因新型冠狀病毒感染癥(Covid19病毒)而中斷，這個問題似乎比平時更頻繁地出現。 西班牙媒體《馬卡報》近日以歷屆足球運動員為對象實行了淘汰賽式的球迷投票。以“活著的傳奇”貝利(80歲•巴西)、叠戈•馬拉多納(60歲•阿根廷)、齊內丁•齊達內(48歲•法國)等響當當的明星組成對陣表。在4強對決中，梅西以52比48擊敗了羅納爾多(44歲•巴西，大羅)，C羅以59比41擊敗了馬拉多納，紛紛進入了決賽。在有45萬人參加的決賽投票中，C羅以54比46戰勝梅西，成為歷史上最佳球員。在四分之一決賽中，貝利以47比53不敵大羅。 此前，著名網絡體育社區“SportBible”分別介紹了曾與梅西及C羅在同一支球隊效力過的9名球員比較兩人的發言。與C羅在英格蘭足球超級聯賽(EPL)曼徹斯特聯隊，與梅西在西甲巴塞羅那共事的傑拉爾•皮克(33歲•西班牙)在接受美國體育專門媒體ESPN的采訪時表示，“C羅是最優秀的人。但梅西不是人，是外星人”，站在了梅西這邊。《SportBible》以像這樣的過去發言內容為基礎分析稱，皮克、迪馬裏亞(32歲•阿根廷)等6名球員對梅西的評價更高。另外3人則說“不分高下”，並評價兩人都是偉大的球員。 個人發言也接連不斷。貝利上月末在YouTube頻道上評價稱，“這個時代的最佳球員不是梅西，而是C羅。”但是對於“歷屆最佳球員是誰”的提問，他簡單回答說“就是我”。對此，同樣是超級球星出身的卡卡(38歲•巴西)在其他采訪中表示：“雖然我對C羅很了解，但我認為梅西更出色。梅西是真正的天才。” 《馬卡報》的投票與其說是專家的意見，不如說是某種人氣投票。而《SportBible》的評價只是以過去的發言為基礎，並不是反映目前狀況的客觀分析。對於貝利的言論，常常能聽到“應倒過來解讀”的聲音。因為貝利的預測和判斷屢屢出錯，甚至有人形容他是“貝利的烏鴉嘴”。 至少在歐洲球迷似乎更傾向於C羅。除了《馬卡報》之外，在最近英國《Give me體育》針對30.7萬人進行的“羅納爾多和梅西誰好”的在線問卷調查中，C羅也以51比49領先。 但在最近的爭論中，除了與兩人年齡相差很大的貝利之外，幾乎沒有球員像卡卡站在梅西一邊那樣，具體明確地站在C羅一邊。在球員、教練和記者投票給世界最佳球員的“金球獎”方面，梅西6次當選，C羅亦5次掄圓。總的來說，C羅在不斷的努力和誠實品質，梅西在才華和創造力方面都得到了很高的評價。 通常在討論歷屆最佳球員時，會把“是否帶領球隊獲得過世界杯冠軍”作為重要標準。 貝利(1958年、1962年、1970年)和馬拉多納(1986年)以壓倒性的競技水平將祖國帶到了世界杯最高領獎臺，而梅西和C羅卻從未在世界杯上奪冠。在遙遠的將來，梅西和C羅在足球史上會占據什麽樣的位置，還有待觀察。但毫無疑問，在目前這一時刻，兩位球員是現役球員中最偉大的。雖然足球已經中斷，但是圍繞這兩位球員的爭論反而更加激烈，這是因為在現場並沒有分出兩位球員的優劣。球迷們希望兩位球員能盡快歸隊，重新展示彼此的球技。兩人的出色表現才是球迷最關心的問題。兩人中誰出色的爭論已經持續了10多年。雖然兩人已經走到了職業生涯的盡頭，但兩位球員之間的對決依然異常激烈。

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