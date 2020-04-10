足球明星身價上漲？短期內幾無可能. April. 10, 2020 07:39. by 李承鍵 why@donga.com. 新型冠狀病毒感染癥(Covid19病毒)使全世界足球運動員的身價下降了90億歐元(約11.9250萬億韓元)。 足球轉會專門網站Transfermarkt9日表示，根據對球員最近的轉會費的估算，與去年年底相比，總共減少了90億歐元。該網站創始人馬蒂亞斯•紮伊德爾說：“許多球隊都面臨破產的危險。由於不確定因素，大部分俱樂部的轉會計劃都被迫中止。今後轉會費將會和過去不同，可能很難提高。” 因此，身價世界第一的基利安•姆巴佩(22歲•巴黎聖日耳曼)的轉會費從2億歐元(約2651億韓元)下降10%，來到1.8億歐元(約2385億韓元)。排在第2位的內馬爾(28歲•巴黎聖日耳曼)的轉會費從1.6億歐元(約2120億韓元)減少了20%，為1.28億歐元(約1696億韓元)。“足球之神”裏奧內爾•梅西(33歲•FC巴塞羅那)的身價縮水20%，為1.12億歐元(約1485億韓元•第9位)。“孫旋風”孫興慜(28歲•托特納姆熱刺•照片)的轉會費從8000萬歐元(約1060億韓元)下降到6400萬歐元(約848億韓元•第37位)，下降了約212億韓元。孫興慜的轉會費下降尚屬首次。

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