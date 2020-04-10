誘發新冠病毒的基因組“地圖”問世. April. 10, 2020 07:40. by 東亞科學記者尹新英 ashilla@donga.com. 首次出現了對引發新型冠狀病毒感染癥的“非典冠狀病毒-2（SARS-CoV-2）”的基因組全體進行最精密分析的基因圖譜已經問世。原先被認為是10個的病毒轉錄組（基因組制造蛋白質時所需的中間媒介遺傳物質）被更正為9個，正確的基因位置也已確定。對該病毒基因組的解讀研究此前也有過報告，但準確揭示病毒基因的準確位置、數量和特征尚屬首次。這將有利於改善診斷技術、開發新的治療藥物。 基礎科學研究院核糖核酸（RNA）研究團團長金光耀（首爾大學教授，音譯）、研究委員張惠植（音譯）、研究員金東完（音譯）與疾病管理本部對“非典冠狀病毒-2”的基因組全部和病毒為人體細胞感染後在制造蛋白質的中間過程中生產的轉錄組全部進行解讀，並在生命科學領域的國際學術刊物《細胞》的9日號上共同發表了相關結果。 “非典冠狀病毒-2”具有由約3萬個名為核糖核酸的遺傳物質組成的基因組。壹旦侵入人體細胞，就會復制基因組本身，並利用基因組生成病毒殼和相當於酶的蛋白質。只讀取基因組中所需的部位（基因）的核糖核酸，另行制造相當於壹種“復制品”的核糖核酸，然後以此為基礎進行蛋白質的制造，整個過程共分兩個階段。 基因組是壹種“病毒的綜合設計圖”，而轉錄組則相當於去掉不必要部分的“核心設計圖”副本。研究團隊利用兩種新壹代堿基序列解讀技術，對處於不活躍狀態的“非典冠狀病毒-2”的基因組和轉錄組全體進行了解讀。研究團隊首次確認，該病毒並非像之前所知道的那樣有10個轉錄組，而是9個。此外，研究團隊還正確地掌握了之前僅推測的多個基因位置。他們還發現了數十種新的核糖核酸，揭示了病毒的基因重組十分活躍。 研究團隊在發揮制造蛋白質這壹核心設計圖作用的轉錄組上，發現了41處貼上甲基等化學分子的標記。被稱為“後成轉錄組”的該標識起到制造蛋白質所需的備忘錄作用。後成遺傳基因在特定堿基序列中集中被發現。這壹信息有助於理解病毒復制過程。 團長金光耀說，“新發現的核糖核酸和化學標誌是否參與病毒復制與生存、以宿主為對象的免疫反應調節，有待研究”，“在研制治療藥物時可以將其作為目標”。此外，他還期待這壹成果能夠有助於準確找出病毒基因的位置以改進診斷技術。

한국어