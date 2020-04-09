“雖然大師賽延期，但‘綠夾克晚宴’不能推遲”. April. 09, 2020 07:38. by 姜泓求 windup@donga.com. “高爾夫皇帝”泰格•伍茲(45歲)8日在自己的社交網絡服務(SNS)賬號上上傳了一張照片。在其位於美國佛羅裏達州南部的家中拍攝的照片中，伍茲身穿象征美國職業高爾夫(PGA)巡回賽美國大師賽冠軍的綠色夾克，與女友埃莉卡•哈曼、女兒薩姆、兒子查理齊齊露出燦爛的笑容。每個座位上都擺放著叉子、刀具等，桌子的正中間擺著仿效大會比賽場地奧古斯塔國家俱樂部會所制作的大師賽獎杯。伍茲說：“這是大師賽冠軍晚宴的自我隔離風格。沒有什麽比和家人在一起更重要的了。” 由於新型冠狀病毒感染癥(Covid19病毒)在全球不斷蔓延，原定於本月10日開幕的美國大師賽推遲到11月13日舉行，大賽傳統活動“大師賽冠軍晚宴”也推遲了，衛冕冠軍伍茲在當初活動原定的日子裏準備了家庭餐席並對外公開。1952年，在當時的衛冕冠軍本•霍根的倡議下，這項活動開始舉行，衛冕冠軍以東道主的身份，用自己事先定好的菜單招待客人。 起初，伍茲想選擇2006年招待賓客時曾用的牛排、生魚片、壽司和墨西哥烤肉等。他還考慮了1998年的菜單奶昔。照片中沒有公開家庭用餐菜單。如果大師賽按計劃進行，伍茲將在11月11日準備冠軍晚宴。 伍茲之前在1997年、2001年、2002年、2005年、2019年共獲得過5次大師賽冠軍。他在該大賽的奪冠次數僅次於6次奪冠的傑克•尼克勞斯，排名歷史第二。PGA巡回賽在當天公布的“大師賽歷屆球員能力排名”中，將尼克勞斯和伍茲分別排在首位和第二位。

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