遲到的限制從88個國家入境……應加強對策阻斷源自中國的感染. April. 09, 2020 07:38. . 政府昨天表示，對於因新冠病毒疫情禁止韓國人入境的國家，將根據對等原則，停止免簽證和無簽證入境。目前禁止韓國人入境的國家有148個，其中免簽證入境國家包括澳大利亞、加拿大在內共有34個，免簽證協定簽署國有泰國、法國、俄羅斯等54個。共有88個國家成為暫時限制入境的國家。 從新冠病毒疫情初期開始，專家們就強烈要求禁止從發源地中國入境。歐洲和美國的情況惡化後，醫療界不斷呼籲“哪怕是在開學前也要關閉國境”。因為，在全球大流行的狀況下，封鎖邊境雖然不能完全阻止感染，但會遲延擴散，從而獲得應對的時間。 曾經有超過180個國家對韓國鎖上了大門，但政府卻堅持“開放”原則，後來才轉向“封鎖”，可見海外擴散趨勢非同尋常，而且不斷開放國境所帶來的巨額診斷費和行政負擔也難以再承受……看起來是這些判斷發揮了作用。昨天的53名新增患者中，也有24名是從海外輸入的。從1日開始，每天超過5000名的所有入境者必須接受兩周的自我隔離，因此，政府要管理的隔離者有可能超過9萬名，其中約30%是外國人。雖然很難避免“馬後炮應對”的批評，但考慮到超負荷的保健醫療力量，現在決定禁止外國人入境是適當的措施。 昨天，中國的發源地武漢的封鎖令在時隔76天後被解除，中國國內的新冠疫情被擔心有可能再次擴散。中國連續幾天公布新病例數為兩位數，但國際社會對中國政府的統計可信度表示懷疑。據武漢大學教授測算，武漢境內無癥狀感染者最多可達2萬人。 由於中國不是免簽證國家，因此此次暫停免簽證入境的措施不會對從中國入境的人員產生影響。對於源自中國的感染危險，韓國沒有加強應對力度。中國31個省、市、自治區中有28個停止簽證效力或義務性地進行自我隔離，實際上阻止了韓國人入境。應該立足於實質性的對等主義，在簽證審查階段采取嚴密評估防疫安全性等積極措施，杜絕來自中國的感染危險。

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