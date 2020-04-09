永恒的春天. April. 09, 2020 07:38. . 對於經常生活在溫暖地方的人來說，春天並不特別。而那些忍受過漫長冬季寒冷的人卻迫切需要它。對於一生都處於瘋狂和孤獨之中的梵高來說，大城市巴黎的生活格外殘酷和寒冷。最後，他告別了都市生活，尋找溫暖的陽光和活力四射的顏色，前往法國南部阿爾勒。 1888年2月20日，與期待不同，迎接梵高的是白雪皚皚的阿爾勒。幾周之後，像謊言般春天來臨，果園裏的樹木們一下子就被鮮花覆蓋住了。被花開的果樹吸引的梵高熱情地將這些場面融入了畫幅中。從4月初開始，他用一個月時間完成了14幅連作。其中，最早繪制的這幅畫描繪了粉紅色杏樹開花的果園景色。雖然才剛剛長出花蕾，但樹上的花已經盛開。快速筆觸和明亮多彩的色彩使用、快照構圖等都是典型的印象主義作畫技法，但陽光照耀下如火花般閃爍的花瓣描寫卻是梵高獨有的感性表現。花團錦簇的果園畫讓梵高找回了熱情和活力。他在寫給弟弟特奧的信中說，“這是給所有人帶來活力的主題之一”，並希望這些畫作能暢銷。 雖然春天的畫賣不出去，但在阿爾勒的這段時光卻是梵高人生中最耀眼的春天。雖然以悲劇收場，但在這裏他與自己喜歡的保羅•高更共同生活，非常幸福，並用旺盛的創作欲望完成了200多幅畫。雖然仍飽受躁郁癥折磨，也經歷了自殘自己的耳朵的戲劇性事件，但在阿爾勒，誕生了其一生中最偉大的傑作。 華麗的花期是短暫的。據特奧說，梵高是“總是尋找能為別人做些什麽的，一個擁有溫暖內心的人”。37年的短暫人生如火花般地閃，但他或許想帶給我們一個永恒的春天。畫中盛開的鮮花，或許是他生前所渴望的幸福與希望之花。美術評論家

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