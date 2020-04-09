ILO：全世界81%的勞動者因新冠肺炎疫情失業或工作時間減少. April. 09, 2020 07:38. by 崔智善 aurinko@donga.com. 據相關調查顯示，全球每5名工人中就有4人受新型冠狀病毒感染癥(Covid19病毒)的影響而失業或工作時間減少。分析人士認為，第二季度可能有1.95億人失業。 國際勞工組織(ILO)7日(當地時間)分析道，全世界81%的勞動者(26.4億余名)因新冠肺炎疫情被解雇或減少工作時間。數據顯示，僅亞太地區就有12.5億人受到打擊。這是為了防止新冠肺炎疫情擴散，各國采取限制移動、關閉商店等措施，企業和商店關門或縮小業務而導致的結果。 此外，ILO預計第二季度全球勞動時間將減少6.7%。ILO分析說，如果將此換算為正規職勞動者的工作時間，就會導致1.95億人失業。 最脆弱的領域是占全球勞動力約38%(12.5億人)的流通、制造、住宿和餐飲業。ILO指出，他們中的大多數是低工資、低級勞動者，很容易被解雇。 ILO秘書長蓋伊•萊德(音)表示：“在發達國家和發展中國家，勞動者和企業都面臨災難。這是第二次世界大戰以後最嚴重的危機。”

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