“應該幫助那些對口罩應用程序感到不便的老人”. April. 09, 2020 07:39. by 具特敎 kootg@donga.com. “老人們對智能手機不太熟悉，他們覺得在購買口罩時可能會遇到困難，於是就發起了活動。” 高麗大學畢業生金俊泰(23歲•傳媒系)解釋說，8日開始為老年人進行“口罩捐贈活動”的契機是“感到抱歉”。也就是說，他們擔心那些自己善意創建的網站可能會給某些人帶來被冷落的感覺。 今年2月畢業的金某和高麗大學在校生崔周元(23歲•產業信息設計專業)、朴誌煥(24歲•心理學專業)、李仁宇(28歲•中文系)向因新型冠狀病毒感染癥(Covid19病毒)而受苦受難的韓國社會進行了公益捐贈。 他們一起在程序設計教育學會活動，2月1日開設了提供確診患者動線的“新冠病毒通知(corona-nearby.com)”網站，累計登錄人數超過300萬人。上月5日，告知口罩現狀的“口罩通知(mask-nearby)”更是反應熱烈。平均每天有10萬人登錄該網站，目前累計訪問人數已超過1500萬人。 但據說，四人總是心有余悸。運營網站後發現，“比起熟悉智能手機的年輕人，使用不熟練的老年層在尋找口罩時可能會遇到更大的困難”。事實上，口罩通知連接渠道的90%以上都是智能手機。 他們既然投身公益，就決定負責到底。他們設想了捐贈口罩的運動，以縮小這種“信息鴻溝”。上個月第二周，口罩通知網站上上傳了包含上述內容的活動公告。 “口罩通知網站相對來說讓老人們感到了很多不便。所以心裏總有一種不舒服的東西。我們決定帶著社會責任感為老人們進行捐贈募捐。” 市民們的反應比預想的要熱烈。利用口罩通知網站的人們也積極參與了活動。約兩周來，共有130人在活動中添了一份力。從5000韓元到30萬韓元不等，感謝的捐贈接連不斷。金某等4人也自掏腰包共籌集了380萬韓元。4日，用這筆捐款購買的1000張保健用口罩轉交給了首爾老人福利中心。在此過程中了解到活動的流通企業“youmene雜貨店”也贊助了1000份洗手液，一起送去了。 首爾老人福利中心計劃將捐贈收到的口罩和洗手液分發給處於新冠肺炎疫情福利死角地帶的老人。金某說：“再次感謝參與此次活動的熱心市民。希望這次的捐贈活動能給被冷落的老人帶來一點幫助。”

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