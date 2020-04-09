戴著口罩的KakaoTalk 小獅子……“碰肘部打招呼”成為現代汽車的標誌. April. 09, 2020 07:39. by 郭道英 now@donga.com. “哦，小獅子戴上口罩了？” 從上個月26日到本月5日，在打開Kakao Talk應用程序時，瞬閃畫面出現的是戴著口罩的小獅子，取代了原來出現話泡泡標誌。Kakao方面表示：“為了參與保持社會距離活動，暫時改變了Kakao Talk和門戶網站等的服務畫面。” 因新冠病毒疫情在國內擴散，韓國政府再次宣布實行高強度的保持社會距離的方針直至19 日，隨後由信息技術（IT）行業打頭，改變主頁、服務的標誌、象征物的活動正在持續開展。olja”的“ya”和“nolja”之間隔開，加入了“下次”字樣。其含義是參與保持社會距離氛圍，巧妙地表達了“下次再玩吧”。通信應用程序Nateon改變了標誌的設計方式，擴大標誌上藍色話泡泡和黃色話泡泡的間隔。商務通信服務ChannelTalk也給代表性圖標話泡泡變更為戴了口罩的樣子。 門戶網站也通過拉長代表性標誌的間隔的活動來喚起警惕性。Nate將主畫面英文標誌的間隔比平時拉長，Daum把各字母按對角線進行布置後，加上了“我們下次見！”Naver把標誌中間部分進行模糊處理，兩端的字下面還加入了“保持社會距離”的字樣。 雖然在國內是IT行業處於領先地位，但這種標誌變更活動在海外也在持續。麥當勞推出了把其象征——黃色“M”中間拉寬的新標誌，可口可樂也通過美國紐約時代廣場的廣告牌公開了拉開標誌上各個字貫之間距離的版本。在汽車業界，現代汽車和奔馳、奧迪、大眾等也在社交媒體上爭先恐後地公開了拉開各自公司標誌符號間距的設計，表達了保持社會距離的信息。

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