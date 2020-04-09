共同民主黨的李洛淵前往釜山，此次打出“新機場牌”. April. 09, 2020 07:39. by 姜聲煇 yolo@donga.com. 共同民主黨新冠病毒國難克服對策委員長李洛淵8日在釜山、蔚山、慶尚南道等“激烈戰場”進行“支援射擊”，並表示“要解決新機場問題”，再次給熱議話題“東南圈新機場牌”點了壹把火。 李洛淵當天前往釜山市釜山鎮區西面站，並強調：“大韓民國第二大城市的釜山實現與其地位相適應的發展，不僅對於釜山，對於大韓民國的另壹個飛躍也是非常迫切的需要”，“從這個觀點來看，共同民主黨將與政府壹道，解決包括新機場問題在內的釜山的各種懸案。”6日造訪釜山的共同民主黨代表李海瓚表示，“將進行‘公共機關遷移第二季’”，兩天後李洛淵又承諾要解決另壹地區的宿願新機場項目，以“雙引擎”聚攏選民。李洛淵在擔任國務總理時期，在釜山市、蔚山市、慶尚南道等地方自治團體與國土交通部在協調意見方面遇到困難時，曾指示國務總理室重新討論東南圈新機場問題。 李洛淵8日在釜山中-影島（金飛五候選人）、釜山鎮甲（金永春候選人）、釜山鎮乙（柳永鎮候選人）、沙上（裴在正候選人）等選區進行了現場助選遊說。下午，他又前往慶尚梁山甲（李在永候選人）、梁山乙（金鬥寬候選人）、昌原-鎮海（黃基哲候選人）等選區，為釜山、蔚山、慶南道拉鋸地帶候選人吶喊助威。 李洛淵特別著重強調“戰勝新冠病毒”，集中爭取選票。在梁山乙選區的助選遊說中，他說：“所有國民都因新冠病毒這壹奇怪的傳染病而飽受痛苦”，“因為我們的國民偉大，所以如果有壹個國家能夠率先贏得戰爭，那麽這個國家就是大韓民國。”在西面地區的遊說中，他強調了戰勝“新冠病毒”的決心，並呼籲“釜山市民這次也壹定要選出幹事的人，而不是戰鬥的人。”在釜山南港市場，在聽到李洛淵說“客人很快就會回來。請再堅持壹下，加油！”的話後，壹些商人還喊出了“李洛淵當總統”“李洛淵總統”等口號。

한국어