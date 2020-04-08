旨在克服危機的財政赤字不能淪為買票工具. April. 08, 2020 07:40. . 據企劃財政部透露，今年1、2月國稅收入為46.8萬億韓元，比去年減少了2.4萬億韓元。這是因為經濟不景氣，企業的法人稅、附加稅大幅減少。但是支出卻達到104萬億韓元，增加了14.7萬億韓元。收入減少，支出卻增加了，國家的生活難免會出現漏洞。管理財政收支逆差達30.9萬億韓元，比去年多出14萬億韓元，赤字幅度加大，國家債務為725.2萬億韓元，在2月份壹個月內增加了13.5萬億韓元。 2月是新冠病毒疫情正式擴散之前。問題是今後。在史無前例的“新冠病毒”經濟危機來臨的情況下，議會選舉迫在眉睫的政界爭先恐後地推出了拋撒現金的競選公約。民生黨3日、未來統合黨代表黃教安4日主張向全體國民每人發放50萬韓元緊急災難支援金，共同民主黨代表李海瓚前天表示，“無論地區、收入如何，要向全體國民發放。院內代表李仁英（音譯）昨天表示，“將積極討論緊急財政命令的建議”，又向前邁出了壹步。青瓦臺表示，“今後的決定是國會的事情”，表示如果朝野政黨達成協議，青瓦臺將順從決定。 就在壹周前的上個月30日，執政黨、政府、青瓦臺經過磋商，宣布對全體家庭中下遊70%的家庭最多發放100萬韓元。當初企劃財政部考慮到急速惡化的財政狀況，主張按50%的國民發放，但敵不過共同民主黨領導層的意見，擴大到了70%。 隨著全球經濟不景氣的長期化，稅收很有可能會進壹步減少。除了增加國家債務之外，很難找到為拋撒現金而準備財源的對策。目前已經提到了第三次、第四次追補預算。今年預計的赤字國債發行額已達69萬億韓元，到年底，國債將達到815.5萬億韓元，達到國內生產總值（GDP）的41.2%。實際上，由於國家債務劇增，有人擔心韓國的國家信用等級也會下降。 面對前所未有的危急狀況，政府拿出國家資金支持民生穩定和經濟復蘇是不可避免的。迫切需要政府為站在懸崖邊上的小工商業者、個體戶提供支援，而且為了防止企業破產導致的大量解雇，也需要巨額資金。現在不是向生計並不困難的國民胡亂撒錢的時候。貴重的國民稅金和要由後壹代承擔的債務，絕不能被用作政治家的買票工具。

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