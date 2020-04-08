雲彩做成的面包. April. 08, 2020 07:40. . 有一部藝術作品，用想象的力量讓世界變得溫暖而純粹。曾獲得被稱為兒童文學諾貝爾獎的“阿斯特裏德•林德格倫獎”的白熙娜作家的畫冊(圖畫書)就是典型的例子。 從第一部作品《雲朵面包》開始，通過《月亮冰激淩》、《奇怪的媽媽》和《我是狗》等多部圖畫書展現了純粹的童心世界。在這裏，月亮融化後產生的黃水被做成冰激淩，在某個地方出現的仙女代替上班的母親照顧生病的孩子，用糖塊來聆聽內心的聲音。其中最重要的就是用雲彩制作面包的故事。兩個孩子小心地抱住掛在樹枝上的雲彩，然後把雲帶給媽媽。面包不是用雲而是用面粉做的，但媽媽沒有那麽說。只要孩子們能做的，就讓她們做。媽媽搓揉雲團並將它們揉捏成小而圓的面團，放入烤箱中烤。媽媽和孩子們用熟透了的雲朵面包進餐。只顧著吃，忙得連飯都吃不上的爸爸上班去了。於是，孩子們把雲朵面包送到公交車上的爸爸手中。因為吃了雲朵面包，身體像雲朵一樣浮了起來，所以這是有可能的。 孩子們不久就會發現用雲朵做面包是不可能的。他們會發現，從天而降的仙女、月亮冰激淩、魔法糖塊並不存在。但這並不意味著想象世界會消失在何處。它會留在心中，終有一天成為放眼世界，清澈、溫暖、寬厚的目光。成年人並不是不需要這種想象世界。那個世界對大人來說也許更需要，因為在疲憊的生活裏，一點點地鈍化，最後丟失的就是純粹和溫暖的世界。這就是魔法糖塊、雲朵面包、仙女登場的白熙娜作家的畫冊能給大人們帶來安慰的原因。文學評論家•全北大學教授

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