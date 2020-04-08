沒法拿球拍轉向遊戲戰場，德約科維奇與納達爾“線上對決”？. April. 08, 2020 07:41. by 趙應亨記者 yesbro@donga.com. 日前，在西班牙馬德裏舉行的男子職業網球(ATP)巡回賽1000大師賽馬德裏網球公開賽組委會作出了一個別開生面的決定。由於新型冠狀病毒感染癥(Covid19病毒)在世界範圍內的擴散，在包括大滿貫賽事溫布爾登網球公開賽在內，7月13日之前的所有職業網球賽事都已被取消的情況下，決定舉行馬德裏網球公開賽。在不得不推遲大會的情況下，原定5月1日的開幕日期被提前至本月27日。這並不是無視“保持社會距離”的做法。因為大會將以線上虛擬現實的方式進行。 馬德裏網球公開賽組委會7日通過官方網站和社交網站宣布，世界著名網球明星將在家中用遊戲手柄取代球拍，進行線上對決。馬德裏公開賽是每年舉行的9個ATP巡回賽1000場大師賽中的第4場。原定於下月1日至10日舉行的馬德裏網球公開賽正式比賽被取消，但取而代之的遊戲比賽將於4月27日至30日舉行。男女單打各有16名選手參賽，分成4組展開小組賽較量。之後將決出8強，以淘汰賽的方式決出冠軍。所有比賽將通過SNS進行轉播。比賽結束後，將進行相關比賽分析和對獲勝選手的采訪等。參賽選手名單將於稍晚時候公布。 冠軍獎金是男女各15萬歐元(約2億韓元)。賽事組委會允許將部分獎金捐給因中斷網球賽事而生活困難的巡回賽球員。優勝者可以決定捐款多少。組委會決定另外捐出5萬歐元，用於克服新冠肺炎疫情的援助基金。ATP主席安德雷亞•高登奇說：“馬德裏公開賽的線上舉辦形式，對於ATP巡回賽來說還是第一次。這將為球員和球迷提供一個有趣的、全新的途徑，使他們能夠通過網球進行聯系和交流。” “線上比賽”已經在美國職業籃球(NBA)和美國職棒大聯盟(MLB)進行。 NBA包括凱文•杜蘭特(布魯克林籃網)在內的16名球員從4日開始通過“NBA 2K20”在線遊戲進行淘汰賽。在參賽選手中遊戲內能力值最高的頭號種子杜蘭特以62-78不敵16號種子小德裏克•瓊斯(邁阿密熱火)，首輪即遭淘汰。 MLB統計網站Baseball-Reference正在通過棒球模擬遊戲“OOTP21”進行虛擬聯賽。在虛擬聯賽中，柳賢振(多倫多藍鳥)在3場比賽中首發出場，取得了1勝1負、平均責任失分6.75的成績，在賽季初期多少有些萎靡不振。相反，金廣鉉(聖路易斯紅雀)在2場比賽中以1勝0負、平均責任失分1.64的成績順利出發。

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