行李箱椅子、金箔衛生紙，“居家”主題下新奇設計如潮水般湧現. April. 08, 2020 07:40. by 朴善熙記者 teller@donga.com. 隨著新型冠狀病毒感染癥(Covid19病毒)的全球擴散，“居家軼事”(呆在家裏發生的事情)不斷增加，呼籲憂郁癥和無力感的人越來越多。但是，把必須在家裏呆著的這個時候當作新靈感源泉的藝術家們的奇特作業反而非常活躍。 日默瓦拉桿箱最近公開了座椅形狀的行李箱設計。原本是“旅行的象征”的行李箱因為各國的國境封閉，現在搖身一變成為了“等待的象征”，這樣的設計機智地表現了現實。日默瓦公司方面表示：“現在我們不是去旅行，而是去面對寂靜。我們處在重新發現房子的價值，共同忍受孤獨，夢想和共享過去的旅行和今後我們要去的地方的等待時間。” 在照片墻上以“@alon_art”的用戶名活動的匿名當代美術作家，在用金箔制作的卷紙上，加了《2020年版本衛生紙》的標題。作者通過變得像黃金般值錢的衛生紙，對正在部分國家出現的生活必需品囤積現進行了諷刺。英國動畫藝術品牌MRE也推出了模仿米開朗琪羅的《創世紀》的洗手液使用法、在寫有“stayhome”(居家)的大型織物下掙紮的人等揭露新冠肺炎疫情造就的世態的幽默詼諧的作品。 為使呆在家裏的時間不那麽無聊，範思哲正在依次公開給居家生活註入活力的照片文件。重新收集了1990年代《範思哲居家系列》的廣告照片作品，其中包括單手猛然舉起成為擱板的男子或人坐的椅子的著裝時髦的女性等。範思哲方面表示：“家一直是給我們靈感和慰藉的源泉。希望通過有關家的有趣照片作業，向感到孤立感的人們傳達聲援的信息。”

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