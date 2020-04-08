“感染新冠病毒的”英國首相被轉送重癥監護室. April. 08, 2020 07:41. by 丘佳仁 comedy9@donga.com. 上個月27日，在主要國家最高領導人中最早被確診感染新冠病毒的英國首相鮑裏斯·約翰遜（56歲）被轉移到了重癥監護室（ICU）。由於短期內難以執行國政，將由外交部長拉米尼克·拉夫（46歲）代理政務。據《紐約時報》報道，與在總統去世等情況下由副總統代理的美國不同，英國對首相不在位的情況沒有特別的指南。 首相室發言人當地時間6日表示：“首相的狀態出現了惡化。在醫護人員的指點下，我們移動了病床。”也就是說，約翰遜雖然還有意識，但為了以防需要氧氣呼吸器，已經轉移到了重患者室。此前的當天下午，約翰遜首相通過社交媒體表示：“心情不錯。為了讓大家安全，我壹直在聯系我的團隊。” 他被確診後，壹直在首相官邸自行隔離。由於持續發燒等癥狀沒有緩解，本月5日他住進了倫敦聖托馬斯醫院。預定在初夏分娩的他的未婚妻凱莉·西蒙茲（32歲）也因疑似癥狀正在自我隔離。 各國首腦壹致祈禱早日康復。美國總統特朗普6日說：“祝我和美國的好朋友約翰遜首相首相好運。已要求被認為對新冠病毒有效的埃博拉、艾滋病治療劑公司與英國政府進行接觸。”日本首相安倍晉三7日在推特上用英文和日語寫道：“祈禱盡快痊愈。”法國總統馬克龍、德國總理默克爾、約翰遜首相的牛津大學同窗戴維·卡梅倫、前總理特雷莎·梅等也參加了對他的祈福。 代理首相拉布6日在記者會上強調：“我們將正常運營國政。將主要精力放在執行首相的指示和計劃上。”拉布畢業於劍橋大學，2010年成為保守黨眾議員，2016年“脫歐（英國退出歐盟）”公投時，他以贊成脫歐派的身份活動，成為有力的政治家。雖然他在特雷莎·梅內閣中擔任英國“脫歐”部長，但為了反對特雷莎·梅提出的“脫歐”協議，他還是提交了辭呈。去年，他參加了保守黨黨魁競選，但中途退出改而支持約翰遜，獲得信任。去年7月24日約翰遜就任首相當天，他被提拔為外長。

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