塞弗倫斯醫院：“兩名重癥病人經血漿治療首次痊愈”. April. 08, 2020 07:41. by 朴星民 min@donga.com. 兩名新冠病毒感染重癥患者接受血漿治療後痊愈，這在韓國尚屬首次。他們都是65歲以上的高齡者，其中壹人患有基底疾病。血漿是血液中除去紅細胞、白細胞和血小板的液體成分。裏面含有負責免疫功能的抗體。血漿治療是將先治愈的患者的血漿註入其他患者的方式。 據首爾延世大學塞弗倫斯醫院7日介紹，上個月1日住院的新冠肺炎患者A某（67歲，女）在註射瘧疾和艾滋病治療劑後病情也沒有好轉。該醫院感染內科教授崔俊勇（音譯）教授團隊以12小時為間隔，給患者兩次註射了500毫升治愈者的血漿。此後，肺炎癥狀得到緩解，達到正常範圍20倍以上的炎癥指數也有所下降。上個月7日接受血漿治療的B某（71歲）也在接受約兩周的治療後，被診斷為陰性。 血漿治療效果的醫學依據尚不充分。通常被用於尚未開發出疫苗和治療劑的傳染病。2015年中東呼吸綜合征（MERS）時也曾使用過。 此外，國立保健研究院當天表示，開發出了以病毒類似體為基礎的新冠病毒疫苗候選物質。病毒類似體是沒有基因物質，只有結構蛋白質構成的成分。體內不會發生病毒復制，只是誘導免疫反應，非常安全。

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