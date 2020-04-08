電子通信研究院-SKT研究組開發出模擬人腦神經網結構的服務器用AI半導體. April. 08, 2020 07:41. by 趙承漢=東亞科學記者 shinjsh@donga.com. 韓國國內研究團隊成功開發出了模擬人腦神經網結構，將效率極大化的高性能服務器用人工智能(AI)半導體。 科學技術信息通信部7日表示，韓國電子通信研究院(ETRI)和SK電訊在韓國首次開發了適用於高性能服務器和物聯網(IoT)設備的神經網處理裝置(NPU)AI半導體。NPU是模擬人腦神經網，可以同時處理大規模運算的AI處理器之一。 由ETRI和SK電訊研究小組制作的該AI半導體像硬幣那麽大，在長17毫米、寬23毫米的面積上集成了16384個運算裝置。該AI半導體采用可開啟或切斷各運算裝置電源的軟件技術，最大限度地減少了電力消耗。隨著具備每秒40萬億次處理數據的性能，電力效率最高提高了20倍。將從今年下半年開始，適用於智能型閉路電視(CCTV)和語音識別服務用SK電訊數據中心，並通過實證。

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