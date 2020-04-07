美國20-49歲年輕人突然死亡……“年輕不是新冠病毒的防彈背心”. April. 07, 2020 07:40. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 在美國，隨著30、40多歲的年輕層接連死於新冠病毒感染癥，悲傷和恐懼正在同時增大。 居住在新澤西州的30歲小學教師本·魯德勒上個月27日出現了發燒等微弱的新冠病毒感染癥狀，但他對此不以為然。因為他從高中起就當過棒球選手，目前還在學校擔任棒球隊教練等，對健康非常自信。但很快，他就因為發高燒、呼吸急促，來到急診室。醫院方面用氧氣呼吸器緩解了他呼吸困難的癥狀，並開出了泰諾林等藥物。 在醫生“在家吃藥，多喝水，像現在壹樣管理”的指示下，他的情況似乎有所好轉。但僅僅兩天後，情況再次惡化。妻子布蘭迪壹直與他隔離，在另壹個房間靠發短信跟他保持聯系。她問他“要不要去急診室？”但考慮到剛出院不久，他表示情願睡在家裏。第二天淩晨2點，布蘭迪給丈夫打開加濕器，確認壹墻之隔的丈夫的呼吸後就睡著了。但僅僅4個小時後的上午6時，丈夫已經去世。 住在佛羅裏達州的39歲康拉德·布坎南，是個健康的DJ，平時喜歡和女兒跳舞。上個月中旬，他出現癥狀，到醫院檢查，但因為沒有舊病，且年齡較輕，沒能接受新冠病毒檢測。壹周後，他的癥狀迅速惡化，被送往醫院後不久就去世了。由於是在隔離治療中死亡，家屬們連最後的問候都沒來得及說。 美國有線電視新聞網（CNN）5日介紹了因新冠病毒失去家人的遺屬的情況，並傳達了“年輕人也不安全”的信息。節目間接警告青年們要徹底遵守“保持社會距離”。 根據美國疾病控制和預防中心的初步調查結果，在2449名因感染新冠病毒而住院的患者中，20∼44歲的占全體的20%，45歲∼54歲的占18%。有案例證明，年輕人死亡的概率相對較低，但隨著免疫反應的崩潰，情況會急速惡化。 上個月底，加利福尼亞州壹名25歲的男性藥劑師死於新冠病毒。他也沒有患其他疾病。斯克裏普斯紀念醫院的肖恩·埃文斯博士說：“沒有人知道妳的免疫系統會有什麽反應”，“年輕不是躲過新冠病毒的防彈背心。” 世界衛生組織3日也提醒說，很多年輕人因新冠病毒死亡。 專家們認為，新冠病毒威脅年輕人生命的是受體蛋白質ACE2的遺傳變異。ACE2是病毒在附著在人類細胞表面時使用的酶，隨著這種受體的變異，病毒更容易侵入肺部。另外，如果幫助肺收縮和放松的表面活性劑不足，肺部就會僵硬，呼吸困難癥狀就會加重。據稱，免疫系統可能過度反應，損傷肺和其他臟器。

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