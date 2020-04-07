“壹時在首都圈擴散，就如同西歐壹樣面臨危機”……要勒緊韁繩提防海外輸入、路徑不明的感染. April. 07, 2020 07:40. . 據統計，昨天新冠病毒新增病例為47例，時隔46天首次減少至50例以下。與實行高強度的保持社會距離的情況下每天發生100名左右患者時相比，這是壹個令人鼓舞的數字，但考慮到檢查量只有平日的60%，還不能樂觀地認為新冠病毒疫情已經達到頂點後進入了下降趨勢。 防疫專家們反而表示更加擔憂。因為集中了全國壹半人口的首都圈的擴散趨勢還沒有得到穩定。新天地事件之後，新增患者的壹半都是以海外輸入和以大眾利用設施為中心在首都圈發生的。國務總理丁世均表示：“如果感染大規模擴散到首都圈，西歐各國正在經歷的危機可能會再次降臨到我們身上。”專家們也警告說，如果感染在流動人口較多的大城市擴散，患者“可能會像細胞分裂壹樣激增”。目前，可用醫療資源大部分集中在大邱和慶北地區，因此，首都地區的大流行將是導致醫療體系崩潰的噩夢壹樣的劇情。 首都圈防疫的最大危險因素是來自世界各地的“避難入境”者。從1日開始，強制性的自我居家隔離對象擴大到了所有入境者，目前共有42000人自行隔離，每天增加5000人。截止到5日，因違反隔離指南而被舉報的案件達137件。如果放任少數人的越軌行為，整個社會將陷入危險之中。在駐韓美軍平澤基地，違反規定出入酒吧的美軍官兵受到了沒收月薪並降級為訓練兵的嚴懲。要嚴厲打擊違反自我隔離指南的行為，杜絕在無癥狀狀態下的社區傳播。 不知道感染途徑的患者比率仍為5%至10%，這也是隨時可能引發大流行病的雷管。控制途徑不明患者危險度最有效的方法，就是保持距離。因為它可以阻斷二次和三次感染，起到切斷流行環節的效果。為期兩周的高強度“保持社會距離”已經開始，但壹些大眾利用設施出現了恢復營業的跡象。應該嚴格管理感染危險性高的設施是否遵守防疫方針，引導人們參與保持距離，渡過首都圈大流行的危機。

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