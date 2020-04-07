沃克中將的領導能力. April. 07, 2020 07:40. . 6·25戰爭時期曾擔任美國第八軍司令，華克山莊的主人公沃頓·沃克中將的綽號是什麽？僅看照片就能得出答案。是“火狗”。他從學生時代起就不是那種發揮與眾不同的天才性和敏銳智力的類型。他雖然在巴頓麾下獲得了超高速晉升，但在大部分人心目中的印象，與其說是智將，不如說是勇將和堅毅的將軍。 6·25戰爭初期，在美軍的指揮官中，沒有能力的和不合格的人太多。沃克親自到壹線部隊視察，指出錯誤，勒令修改。沃克似乎是愛呵斥人，扔東西進行指揮的風格，但他沒有發過火。針對連部隊部署都不會的指揮官，他沒有大聲喝斥“馬上在這裏部署兵力”，而是冷靜地講解戰術。他教授完戰術原理，然後說：“好了，現在如果是妳，妳會怎麽做？”在刻不容緩的情況下，沃克的這種行為對觀察者來說，不是疑問就是驚異。 沃克的這種行動，答案在於其直屬上司巴頓。就在巴頓即將來到萊茵河時，12軍軍長埃迪少將前來商量壹名師長的解職事宜。解職的理由是他經常幹預麾下聯隊和大隊的指揮。巴頓同意，那是確切的解職理由。但是，由於很難立即找到合適的師長，所以決定用教育代替。那名師長意識到了自己的錯誤，從此成為有能力的師長。 巴頓的鐵律是，壹個正確的領導人，不能幹涉下屬部隊的指揮。因為沃克也習慣了這種鐵律，所以在洛東江防禦線被切斷的情況下，向連麾下連隊的位置都不知道的師長進行了當場戰術演講。韓國現在是擁有高水平專家的社會。但是，至今仍然有很多只會下指示、幹涉的屋上屋。把責任推卸給別人，功勞卻自己拿走。在那厚厚的陰影下，真正的愛國者和專家正在枯萎地死去。 歷史學家

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