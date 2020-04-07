坐在坐便器上就可檢查前列腺等疾病的技術問世. April. 07, 2020 07:40. by 尹申英=東亞科學記者 ashilla@donga.com. 美國和韓國研究人員首次開發出了只要在每天坐的洗手間座便器上像坐浴盆一樣安裝，就能管理從尿路感染到前列腺肥大癥、炎癥性腸疾患等各種疾病的“人工智能(AI)智能坐便器”。 美國斯坦福大學醫學院首席研究員朴承敏和研究員李俊、首爾松島醫院理事長李鐘鈞和元大延、首爾松島醫院科長金政河利用壓力傳感器和高速攝像機、視覺AI技術，開發出從排便時間開始就檢查大便形態、小便的速度和量等的醫療保健技術，並發表在了國際學術雜誌《自然-醫工學》6日刊上。 大小便是告知多種健康狀況的重要指標，但由於與敏感身體部位有關，因此很少有測量研究。研究組開發出了用專用相機拍攝大便後，利用AI判斷分類其顏色、形態、松軟程度等，從而確認腸道健康狀況的技術。在此基礎上，通過體檢時使用的尿檢確認尿路感染等，並利用專用高速攝像機測定墜落的尿速及量，來確認男性是否患有前列腺肥大癥。 研究組在此基礎上添加了通過肛門進行個人識別的技術，在沒有繁瑣的追加程序的情況下，可以進行個人管理。朴研究員在電話通話中表示：“由於涉及到敏感的個人信息，為了不讓個人信息被儲存在機器裏等，在保護個人信息方面花費了很多心思，在沒有侵犯隱私的情況下可以靈活使用。”智能坐便器可以用於排便障礙等大腸肛門疾病和過敏性大腸綜合征等消化器官疾病、泌尿器癥狀管理和檢查。研究小組計劃今後添加DNA分析功能，改善對癌癥、腸內微生物和新型冠狀病毒感染癥(Covid19病毒)等的監測。

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