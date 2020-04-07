因發達國家的懈怠......新冠肺炎全球致死率高達5.5%. April. 07, 2020 07:40. by 朴星民, 金潤鍾 min@donga.com,zozo@donga.com. 5.5%. 這是截止6日目前為止的全球新型冠狀病毒感染癥(Covid19病毒)致死率。這遠遠超過了發病初期世界衛生組織(WHO)等國內外專家預測的1%至2%的水平。這比初期應對失敗的中國的致命率(4.1%)還要高。每個國家雖然有很多高齡者和基底疾病患者死亡，但致死率卻有很大的差異。 據專業統計網站“worldometer”統計數據顯示,，截至6日，全世界累計確診患者為127.4853萬人，死亡人數為6.9488萬人。在確診病例超過5000人的國家中，意大利的死亡率最高，達12.3%。其次是英國(10.3%)、荷蘭(9.9%)、西班牙(9.6%)、法國(8.7%)等歐洲國家的致死率較高。以色列(0.6%)、澳大利亞(0.7%)、俄羅斯(0.8%)、德國(1.6%)等較低。美國的致死率為2.9%，韓國為1.8%。 致死率偏差的原因包括診斷檢查範圍、醫療基礎設施差異等。意大利政府對公共醫療的低投資、病床和人工呼吸機等基礎設施不足、高齡人口比重高等被認為是提高致死率的原因。隨著醫療體系到了無法承受的程度，患者急速增加，很多患者沒能及時接受治而死亡。專家們認為，在醫療體系正常運轉的條件下，分析新冠肺炎疫情自身危險程度時，韓國的致死率與預期值最接近。

한국어