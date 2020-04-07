執政黨在議會選舉8天前打出“公共機關進壹步遷移”牌. April. 07, 2020 07:41. by 金志炫, 姜聲煇 jhk85@donga.com,yolo@donga.com. 共同民主黨在距4·15國會選舉還有8天之際，正式宣布推動“公共機構向地方進壹步遷移”。也就是說，在選舉臨近之際，執政黨再次打出了從政權初期開始在黨層面擺弄的“公共機關向地方遷移第二季”這張牌。政治圈內有人批評稱，“這是為了赤裸裸地拉選票”，預計圍繞公共機關遷移帶來的實效性的爭議將再次掀起。 共同民主黨代表李海瓚6日出席在該黨釜山市黨部舉行的共同民主黨、共同市民黨聯合選舉對策委員會會議時表示：“在議會選舉結束後，將與地區進行協商，確定務必遷移很多公共機構的公共機關遷移政策。”他說：“去過全國各地，都在迫切要求公共機關向地方遷移”，“雖然公共機關向地方遷移了很多，但大部分都在首爾附近或京畿道大城市，與國家均衡發展沒有任何關系。” 從2004年盧武鉉政府開始的公共機關地方遷移，現任執政黨也從政權初期開始壹直燃燒著火頭。李海瓚在2018年國會交涉團體代表演說中表示：“根據《國家均衡發展特別法》，將就遷移對象——首都圈內的122個機關遷往適合地區，在黨政之間進行磋商。”文在寅總統也在今年的新年記者會上表示：“今後經過議會選舉，將討論公共機關的追加遷移問題。”

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