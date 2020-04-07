在電影院上映後轉向VOD市場？新冠肺炎疫情動搖的電影流通方式. April. 07, 2020 07:41. by 李??, 金哉希 baltika7@donga.com,jetti@donga.com. 因新型冠狀病毒感染癥(Covid19病毒)，電影產業的價值鏈(value chain)正在崩潰。投資-制作-發行-電影院上映-附加市場(VOD等)一條龍的影片生產•流通途徑，因電影院(劇場)觀眾數的急劇下降、在線視頻服務(OTT)市場的活躍，迎來了劇變期。 在韓國國內，電影《狩獵的時間》發行方對外表示，將取消在電影院上映的計劃，並於本月10日在Netflix上宣布獨家公開。將於9日在電影院上映的影片《空手道》先前已通過網絡電視(IPTV)獲得口碑，這是韓國電影“逆行”到劇場的首個案例。 夢工廠的動畫片《魔法精靈2(Trolls：World Tour)》將於本月10日在北美上映，國內將於29日在劇場和VOD同時公開。迪士尼原定於今年夏天通過迪士尼的OTT平臺“迪士尼+”公開《冰雪奇緣2》的在線服務，但提前從上月中旬開始公開。這不僅是為了挽回劇場，也是為了挽回迪士尼樂園等受新冠肺炎影響線下事業遭受的打擊。 這種流通方式的多元化是因為在新冠肺炎疫情局面下，僅靠影院上映無法保障收益。多重利用設施—劇場的日均觀眾數進入本月後下降到了3萬名左右，本月第一個周末(4、5日)觀眾勉強超過了8萬名。 相反，在家裏通過OTT觀看電影和電視劇的人正在增加。以3月末為準，流媒體服務“Watcha”使用者的全體收看時間與韓國國內出現首例新冠肺炎確診患者的1月第三個周末相比，增加了51.3%。在制作費回收不透明的情況下，投入巨額制作費的電影接連推遲上映。事前制作活躍的電視劇最多從6個月前開始拍攝，雖然今年的陣容沒有太大變動，但是正在防範新冠肺炎疫情的長期化。 劇場銷售額約占韓國電影產業總銷售額的80%。如果觀眾在影院支付票價，除電影發展基金外，其余部分由影院、發行公司、投資公司和制片公司等分享。隨著影院觀眾減少，電影產業所屬企業的資金流向連續受到打擊。 韓國電影制片人協會代表崔貞花(音)表示：“如果停止拍攝，每天要損失數千萬韓元。如果因此就幹脆中斷作品的制作，那麽簽約的工作人員就會遭受損失，制作公司也會損失慘重，進退兩難。”接著她補充說，“雖然每月產生一定銷售額的電影院的損失是顯而易見的，但是以電影作品為單位運轉的制作公司、引進公司、營銷公司等的損失不能像一般企業那樣進行量化。” 受新冠肺炎疫情影響電影院幹脆關門的美國的情況也類似。IMAX和Cinemark等美國電影相關公司的股價比年初暴跌了50%以上。上個月，克裏斯多夫•諾蘭導演在《華盛頓郵報》的寄稿中列舉了美國密蘇裏一家影院自1924年成立以來，首次不得不解雇職員的事例，呼籲對電影院進行支援。 不過，也有意見認為，新冠肺炎疫情的威脅或許能夠改變電影的流通形式，但並不能從根本上威脅“劇場”的空間。諾蘭導演預測說：“團結的時間將變得更重要，這將創造新的電影。”媒體分析公司Comscore的首席分析師保羅•德加拉維迪安預測說：“如果新冠肺炎疫情穩定的話，將會有想要在劇場觀看吸引世人眼球的大制作電影的需求。”

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