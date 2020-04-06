過度的脫離防疫、松懈的社會距離……就算再累也要更加勒緊韁繩. April. 06, 2020 07:31. . 韓國政府為控制新冠疫情的擴散勢頭，決定將原定實施到5日為止的高強度“保持社會距離”延長至19日。這是因為，盡管實施了兩周高強度的保持距離，每天還在新增將近100人的患者，患者總數增加到了10237人。 保持社會距離未能取得預期成果的主要原因是，由於世界性的流行，從海外輸入的患者正在增加。每天有6000到7000名的入境者，隨著自行居家隔離者的劇增，社區傳播的危險增大，還有壹些違反隔離方針的脫離者正在破壞防疫網。在京畿道軍浦市，確診後自我隔離的50多歲夫婦在美術館和商業設施等地轉悠，被指控違反傳染病相關規定。在美國留學的10多歲男孩在入境前服用退燒藥，通過了以發熱檢查為主的出入境檢疫後，在國內居住地釜山被確診。政府曾公開承諾，從4月1日起對全體入境者在隔離狀態下進行壹對壹管理，但不到壹個星期就暴露出管理不到位。 像這樣，無法按要求防堵從海外輸入的情況持續不斷，國民又對高強度社會距離感到疲勞，正在逐漸脫離防疫隊伍。防疫當局通過基站信息分析了國民的移動量，結果顯示，在因新天地事件患者劇增的2月底，移動量曾壹度減少40%，而上周是實行社會距離的第二周，與2月底相比又增加了16%。有人指出，政府雖然實行保持距離政策，但由於沒有采取強制性對策，所以沒有取得多大效果。 政府表示，如果每天新增患者不到50人，而且不知道感染途徑的患者比率下降到5%以下，就可以轉換為防疫和日常生活並行的“生活防疫”體制。要達到這個標準，除了社會距離之外，別無靈丹妙藥。重視個人自由的北美和歐洲也在加大社會距離的強度。 如果現在放松下來，迄今為止的努力都會白費。未來兩周，只有緊緊加大力度，切實實行保持距離，才能最大限度地減少經濟損失，減少因推遲上學開學帶來的各種困難。政府也不應該只要求國民忍耐，而應該盡快制定加強入境者全體診斷檢查及自理管理的方案，以減少因海外輸入導而致感染的危險。另外，還要徹底檢查療養醫院和公眾密集設施的防疫守則履行情況，防止地區內小規模集體感染。

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