聯合國也擔心朝鮮的新冠疫情. April. 06, 2020 07:32. . 全世界因新型冠狀病毒感染癥而亂成壹團。目前，確診病例已超過100萬，“新冠經濟危機”正在成為現實。但是，朝鮮表示“沒有確診者”，連日強調“無新冠病毒國家”。 但是，就新冠疫情而言，國際社會對朝鮮的憂慮似乎變得更加嚴重。據悉，著急的聯合國安理會對朝制裁委員會為了促進對朝人道主義支援業務，在上個月底進行了制度改善。據說，為了對與聯合國制裁相抵觸的品種進行人道主義援助，需要得到對朝制裁委員會的“免除制裁”批準，委員會於是決定將批準期限從5天減少到2天。外交界有人聲稱，負責監督朝鮮是否違反制裁決議的聯合國對朝制裁委員會就新冠疫情決定向朝鮮提供“方便”，這表明對朝鮮的感染狀態感到擔憂。 實際上，國際社會最近也開始積極展開有關新冠疫情的對朝援助活動。據對朝制裁委員會網站透露，目前，具體指出新冠疫情防疫目的、申請人道主義援助並獲準豁免制裁的情況達4起。 之前表示過對朝支援意向的美國，現在公開壹口咬定朝鮮內部出現了感染者。駐韓美軍司令羅伯特·艾伯拉姆斯2日在接受美國有線電視新聞網（CNN）等外媒采訪時斷言：“（朝鮮稱沒有確診患者，）以我們所看到的所有情報為基礎，可以說這是不可能的主張。” 但朝鮮依然接連聲稱，沒有確診患者，“隔離者也在減少”。有分析認為，朝鮮最終會拒絕接受國際社會有關新冠疫情的人道主義援助。 朝鮮在各種領域展開令人難以置信的主張不是壹兩天的事情。但問題是，朝鮮的主張，不僅之於朝鮮本身，在於國際社會，也會面臨危機。例如，雖然現在因新冠疫情朝中關閉了邊境，但在中國國內確診患者持續減少、朝鮮內需用品不足的情況進壹步加深時，朝中邊境很有可能再次開放。也有人擔心，如果這樣，此次朝鮮有可能再次發動新冠疫情戰爭。之所以令人擔憂，是因為朝鮮對與新冠疫情有關的確診患者和死亡者等統計完全保密。 朝鮮在2018年參加無核化談判時曾表示過想成為國際社會的壹員。但是，如果繼續實施與最近新冠疫情有關的秘密行政，將很難再次獲得國際社會的信賴。期待朝鮮在為時未晚之前就新冠疫情采取更加開放的姿態。

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