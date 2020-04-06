現代汽車集團在新冠肺炎疫情進入穩定局面的中國市場展開破格促銷. April. 06, 2020 08:02. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 現代汽車集團在中國展開破格的促銷活動。此舉是為了在新型冠狀病毒感染癥(Covid19病毒)正在擴散到全世界的情況下，搶占唯一的海外市場—中國市場。 現代汽車集團5日表示，現代汽車和起亞汽車的中國法人北京現代、東風悅達起亞從4月開始展開了支援顧客的促銷活動。兩家法人決定，顧客在收到新車後1年內改變心意或情況發生變化時，可以更換成同一公司的其它車型。北京現代在出廠後一年內，如發生事故，將提供同款新車，如果客戶不再需要車，將退還車輛，並處理剩余的分期付款額。例如，東風悅達起亞在因客戶的經濟狀況而無法繳納車輛分期付款額的情況下，由起亞方面來承擔6個月的分期付款額，而如果顧客選擇退還車輛，公司方面將給予6個月的分期付款額作為慰問金。 從顧客使用的瞬間開始價值下降的車輛特性上來看，此次促銷是現代•起亞不惜出血也要增加在中國的車輛銷售的一種選擇。中國新冠肺炎疫情首次猖獗，2月份新車總銷量僅為31萬多輛，比去年2月份下降79.1%。現代•起亞汽車同期減少了82%。但3月份，中國逐漸從新冠肺炎疫情中擺脫出來，而美國、歐洲等核心市場都因新冠肺炎疫情停止了新車的生產和銷售。中國事實上成為了唯一的消費市場。3月份美國的新車銷量為99.9萬多輛，比去年同期下降33%，歐洲也有國家(意大利)銷量下降近90%。相反在中國，現代•起亞汽車3月份在中國市場的銷量減少幅度僅為28%。 現代汽車集團最近在世界性整車企業經歷不景氣的情況下，提出了“在可銷售市場最大限度地銷售”的搶占市場戰略。上月10日，在中國通過在線轉播舉行了新車發布會，非面對面的促銷也在擴大。

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