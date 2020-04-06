美媒：“反朝團體‘自由朝鮮’介入了朝鮮趙成吉潛逃事件”. April. 06, 2020 08:02. by 申雅馨記者 abro@donga.com. 據《華爾街日報》報道，反朝鮮團體“自由朝鮮”（前“千裏馬民防衛”）介入了前朝鮮駐意大利大使館臨時代辦趙成吉夫婦2018年11月潛逃的過程。 《華爾街日報》當地時間3日援引熟悉當時情況的多名消息人士的話報道說：“趙成吉臨時代辦及其妻子在潛逃當天以散步為借口外出後乘坐了壹輛汽車，此後再也沒有回來。”當時趙氏夫婦乘坐的車輛駕駛席上有“自由朝鮮”相關人士。該報稱：“大使館位於羅馬郊外的富人區，平時司機們把車停在街上等候”，“這是‘自由朝鮮’相關人士不受懷疑的原因。” 據悉，“自由朝鮮”這壹團體還主導了2017年被謀殺的金正男的兒子金漢松逃亡和去年2月朝鮮駐西班牙馬德裏大使館遇襲事件。但是，引領“自由朝鮮”的阿德利安·洪何時以何種方式與趙成吉會了面尚不得而知。《華爾街日報》稱：“被推測為執行監視任務的壹名男子經常與趙成吉同行”，“阿德利安·洪可能是以在朝鮮進行事業投資為借口接近了趙成吉。” 趙成吉夫婦的行蹤仍不得而知。除了停留在西方國家以外，外界沒有掌握任何消息。據悉，未與父母壹起亡命的趙成吉的未成年女兒為了與祖父母壹起生活而回到了朝鮮。趙成吉亡命的消息傳開後，朝鮮國務委員會委員長金正恩還傳召在海外的外交官們回國進行了思想教育。

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