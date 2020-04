“什麽也阻擋不了春天的到來”. April. 06, 2020 08:02. by 金民 kimmin@donga.com. “記住,它們(病毒)不能取消春天(Do Remember They Can't Cancel the Spring)。” 在iPad 繪畫作品中,黃色水仙花盛開。因看不到沈寂跡象的病毒氣焰,全球人們的不安感也在加大。即便如此,病毒也無法阻止春天的到來。這是英國畫家大衛•霍克尼(83歲)最近在丹麥路易斯安那現代藝術博物館的社交網絡服務(SNS)上公開的一幅畫。 在因新型冠狀病毒感染癥(Covid19病毒)全世界都緊鎖國門的情況下,世界藝術家們正在通過網絡傳達聲援的信息。霍克尼公開了多幅iPad繪畫作品,他在接受英國《鏡報》雜誌采訪時表示,“現在這樣的非常時期,建議進行繪圖創作。收拾整理相機和照片,懷疑一切,畫你想畫的。”他補充說:“我相信藝術可以治愈壓力。因為壓力來自對未來的不安,而藝術與‘此刻此瞬間’有關。” 丹麥裝置美術家奧拉弗•埃利亞松(53歲)在照片墻上提議說,“在保持社會距離的時代,通過技術提高親密感,尋找‘分開又聚在一起’的方法。”同時附上德國作家弗朗茨•埃哈德•瓦爾特、南斯拉夫人瑪麗娜•阿布拉莫維奇等人的作品照片。2003年,埃利亞松在英國泰特現代藝術館的葉輪機大廳安裝了人工太陽,從而躋身明星行列。 此前,中國作家艾未未(62歲)於上月20日分享了新冠肺炎疫情首次猖獗的武漢的臨時醫療設施方艙醫院的影像。視頻信息顯示,“新冠肺炎疫情提醒我們,平靜的日常生活並不是免費的。不要失去積極的態度。”

