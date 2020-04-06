東京越來越像紐約，緊急事態宣言臨近. April. 06, 2020 08:02. by 東京=朴亨俊 常駐記者 / 華盛頓=李政恩 常駐記者 lightee@donga.com. 在日本確診的新型冠狀病毒感染癥(Covid19病毒)患者急劇增加的情況下，有人擔心首都東京會不會像美國紐約一樣成為擴散中心。 據NHK電視臺5日報道，前一天東京新增感染病例118人，單日新增首次超過100人。與一周前的上月28日(63名)相比，增加了近1倍。東京的累計感染者人數為891人，占日本全體感染者(4209人)的五分之一以上。 神戶大學醫院感染癥狀內科教授巖田健太郎4日在接受CNN采訪時警告稱：“目前東京的擴散趨勢與西班牙、法國、意大利、紐約的初期情況非常相似。”他主張說，“日本沒有采取充分措施。應該擴大診斷檢查。” 實際上，東京1350萬人口中接受診斷和檢查的人還不到4000人。整個日本也只有3.9萬多件。CNN報道說：“在人口比日本少的韓國，檢查次數達44萬多件(以3日為準)。”隨著局勢的惡化，有預測認為，日本政府不久將宣布緊急事態，甚至可能限制部分個人權利。 美國的擴散趨勢正在進一步加快。據統計，僅周末美國確診病例新增66193例，死亡人數增加2356例，累計確診病例達311635例，累計死亡8454例。

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