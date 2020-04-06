“柳，把我家當作你自己家一樣隨意使用”，來自舊搭檔馬丁的照顧. April. 06, 2020 08:03. by 姜泓求 windup@donga.com. 因新型冠狀病毒感染癥(Covid19病毒)被困在美國的美國職業棒球大聯盟(MLB)多倫多藍鳥隊的柳賢振(33歲)，在之前效力洛杉磯道奇隊時期組成接投手組的捕手拉塞爾•馬丁(37歲)位於佛羅裏達的家中暫時住下了。 為了防止新冠肺炎疫情的擴散，加拿大禁止外國人入境，因此在美國佛羅裏達州達尼丁進行春季集訓的柳賢振暫時無法進入多倫多。與預定於下個月分娩的妻子裴智賢(33歲)一起停留在美國佛羅裏達州的柳賢振也因為這個考慮過回國或去洛杉磯。 得知柳賢振的尷尬處境的馬丁親自出面提議他留在自己的家裏。去年一起效力於道奇隊的兩位選手配合默契。在馬丁戴上捕手面罩的20場比賽中，柳賢振在130又三分之二局內平均責任失分僅1.52。馬丁是去年在美國職棒大聯盟平均責任失分排名第一(2.32)的柳賢振的特級助手。馬丁出生於加拿大，曾在2015~2018賽季效力多倫多隊，在柳賢振轉會多倫多隊後，他還向前所屬球隊捕手透露了柳賢振的信息。上賽季結束後，馬丁沒有找到新球隊，現在他和家人一起留在加拿大。 特別是去年11月生下第二個女兒的馬丁的妻子伊麗莎白表示：“即使使用生產所需的用品也不會感到不便。”據悉，即將生下女兒的裴某所在的婦產科也是拉塞爾夫婦介紹的地方。 此前，曾是MLB傳奇球星的現任邁阿密隊老板德裏克•吉特(46歲)把自己的豪宅借給最近與坦帕灣海盜隊簽約，需要住所的美國職業橄欖球聯盟(NFL)代表明星湯姆•布雷迪，成為熱門話題。

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