基辛格:“新冠病毒疫情將徹底改變世界秩序”. April. 06, 2020 08:03. by 李允泰記者 oldsport@donga.com. “美國外交巨擘”、美國前國務卿基辛格(97歲)當地時間3日表示,新冠病毒疫情將永久改變世界秩序。基辛格曾在尼克松政府擔任白宮國家安全事務助理兼國務卿,1978年促成中美建交,被譽為美國外交的見證人。 基辛格在當天的《華爾街日報》的投稿文章中認為,“即使新冠疫情結束,世界也將成為與以前完全不同的地方”,“美國政府必須在保護美國人免受病毒所害的同時,著手制定謀劃新時代的緊急工作。” 作為德國猶太移民的兒子、參加過第二次世界大戰的基辛格說:“新冠病毒疫情造成的超現實狀況,讓我再次想起了在《突出部之役(Battle of the Bulge)》中的感受。”突出部之役是1944年12月16日至1945年1月25日的持續戰鬥,是德軍對抗盟軍發動的最後反擊。雙方傷亡人數約19萬人。 基辛格解釋說:“(就像突出部戰役時壹樣)我感覺到了隨機和破壞性的威脅,而不是針對特定個人。”他接著指出:“如果說當時美國在最終目標下發揮了強烈的忍耐心,那麽現在需要具有有效和長遠眼光的政府,這是重大的差異。”這是在委婉批評特朗普政府未能正確應對新冠病毒疫情。 基辛格還批評了各國在新冠疫情上關閉大門各自逃生的現象。他說:“國家的繁榮基於對政府預測災難、抵禦沖擊和恢復穩定的信心。在新冠疫情結束的時候,將會有許多國家被認為是失敗的。”他還說:“各國領導人都在以國家為單位應對此次危機,但病毒並沒有識別國境。”他強調:“各自努力有限。必須全球合作。” 基辛格警告說:“雖然保健危機可能是暫時的,但政治、經濟的劇變會跨代延續下去”,“最重要的是自由世界的秩序會受到威脅。”他同時強調:“由於新冠疫情,可能會從以全球貿易和自由移動為基礎的時代,退回到屬於時代錯誤的‘壁壘時代’。美國必須帶頭維持、守護啟蒙主義的價值。”

