美國：“防衛費磋商並沒有結束”. April. 04, 2020 07:48. by 朴湧 parky@donga.com. 美國國務院負責政治和軍事問題的助理國務卿克拉克·庫珀當地時間2日在視頻媒體吹風會上就韓美防衛費磋商進展情況表示：“可以斷言，談判仍在繼續”，“談判並沒有結束。”這可以解釋為，美國否認兩國磋商暫時達成壹致的分析，將以“公正和互利”的名義施壓韓國承擔更多負擔。 庫珀說：“磋商正在首爾和華盛頓之間進行。目前正在通過視頻進行。”他同時強調：“我們必須牢記的是，磋商是以條件為基礎的。”他還說：“其意圖是加強同盟，讓我們處於有利於彼此的位置，如果達成協議，那就必須是公正的協議。” 他解釋說：“我們仍在相互溝通”，“我所在的部門的同事，然後是部長級及其以上。”這可以解釋為，磋商代表團和兩國部長、青瓦臺和白宮的決策都包含在磋商過程中。 美國國務院高級官員當天也率先向韓國常駐記者們發送電子郵件，表示“正在與韓國進行磋商”，“（特朗普）總統壹直明確表示，期待包括韓國在內的美國在全世界的的同盟國應該做出更多的貢獻。”他還說：“我們將繼續同韓方討論加強同盟和我們的聯合防禦，實現互利、公正的協議。” 美國傳統基金會首席研究員布魯斯·克林納在接受“美國之聲”廣播采訪時分析稱：“要想解決這個問題，需要兩國總統做出決斷”，“即使實務層面達成協議，如果沒有首腦間的協議，情況也會很難。”

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