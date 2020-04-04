曾被認為是模範國的德國，確診患者數已超中國……“歐洲最後的堡壘”倒塌. April. 04, 2020 07:48. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 在全球範圍內新冠病毒感染確診病例超過100萬人的情況下，壹直被認為是模範應對事例的德國，確診病例和死亡病例大幅增加，有人擔心“歐洲最後的堡壘”也已經倒塌。英國和法國的擴散趨勢也在加劇。 據“世界實時數據統計”和德國保健當局透露，截止至3日，德國累計確診病例達84794人，比前壹天增加了5811人，超過中國（81620人）成為世界上第四大確診患者國。累計死亡病例也達到990人，壹周前僅為0.5%的病亡率（確診病例與死亡病例的比率）上升到了1.2%。 有分析認為，德國的病亡率上升是預料之中的結果。德國羅伯特·科赫研究所的調查結果顯示，擴散初期德國確診患者的平均年齡為40多歲，與確診者更多是老人的意大利和西班牙等國相比，年輕15歲以上。因為初期確診病例主要是2月份從意大利或奧地利旅行回來的年輕人。 但德國也是65歲人口比例占總人口21%的超高齡社會。據當地媒體報道，德國中部城市沃爾夫斯堡壹家療養院上月30日確診79名老人，另有17人死亡，主要感染者已轉移到老齡人群，遏制科羅納疫情像其他歐洲國家壹樣面臨瓶頸。據路透社報道，國策銀行德國開發銀行當天預測，今年第二季度（4月至6月）德國國內生產總值（GDP）將比前壹季度減少10%至15%。 英國和法國的情況也類似。截止至2日，英國確診病例為33718人，比前壹天增加4244人，死亡病例也每天增加500∼600人。據英國廣播公司報道，由於政府批評聲越來越大，衛生部長馬特·漢考克2日說，“到月底，新冠病毒檢查力度將提高到每天10萬次”。 法國當天累計確診病例達59105例，死亡病例比前壹天增加12%，達到4503例。特別是政府2日公布的調查結果顯示，此前在新冠病毒死亡統計中遺漏的老人療養設施內的高齡者死亡者至少達880人，因此，在高齡層之間出現了“老人被放置不管而死”的說法。 相反，意大利和西班牙的累計確診患者分別達115242人和112065人，但每天新增感染者的增加趨勢卻停滯不前。 在歐洲各國，為了防疫新冠病毒而使用個人手機位置追蹤信息，侵害人權及私生活的爭議也在擴大。西班牙政府當天決定通過可以追蹤手機位置的“數據庫”程序，監督違反移動限制令的行為。意大利也為了開發追蹤感染者動向的智能手機應用程序，召集了74名專家。個人信息保護嚴格的德國和法國也在推進追蹤位置信息。

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