“EPL球員也應該減薪”，英國衛生部長出面施壓. April. 04, 2020 07:49. by 李元洪 bluesky@donga.com. 在歐洲職業足球聯盟不斷削減球員工資的情況下，職業足球聯賽年薪總額居世界首位的英格蘭足球超級聯賽(EPL)球員也被要求削減年薪，以分擔因新型冠狀病毒感染癥(Covid19病毒)帶來的陣痛。 據英國廣播公司報道，英國衛生部長馬特•漢考克3日在新冠肺炎疫情政府例行新聞發布會上主張表示，“很多人作出了犧牲，EPL球員也應該減薪。”在英超，面臨困境的俱樂部正在解雇相對低工資的俱樂部職員或降低他們的工資。 體育商務網站“spotting intelligence”公布的本賽季英超球員年薪總額約為15.73億英鎊。第二名是西甲(10億英鎊•約1.5萬億韓元)，第三名是意甲(9.76億英鎊•約1.48萬億韓元)。在平均年薪方面，英超也以317萬英鎊(約48億韓元)超過了203萬英鎊(約31億韓元)的西甲，高居榜首。本賽季EPL年薪排名第一的是曼聯門將大衛•德赫亞(30歲)，他的年薪為1950萬英鎊(約297億韓元)。 西甲聯賽的FC巴塞羅那隊決定削減球員70%的工資，意甲的尤文圖斯隊也決定削減剩余4個月工資中1200億韓元左右的程度，但目前英超俱樂部還沒有決定削減球員工資。 韓國職業足球聯盟相關人士表示：“EPL在球員制定的標準合同中沒有關於工資削減的條款。”韓國也是如此。因此，如果比賽中斷，雖然不能領取獎金，但能得到基本工資。意甲和西甲雖然沒有明確的削減條款，但球員在與俱樂部協商後決定削減。 美國職業籃球(NBA)因天災無法比賽時，根據中斷的比賽數量，工資將按一定比例被削減，美國職業棒球(MLB)在發生國家緊急事態等時，最高責任人可以將現有合同視為無效。 隨著球員強迫要求犧牲弱者球隊職員的輿論迅速擴散，代表EPL選手利益的球員工會(PFA)表明了分擔痛苦的意思。但BBC批評球員工會以消極的態度拖延時間。

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