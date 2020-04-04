“脫口秀女王”溫弗瑞：將捐款1000萬美元. April. 04, 2020 07:49. by 趙維拉記者 jyr0101@donga.com. “脫口秀女王”奧普拉•溫弗瑞(66歲•照片)為了應對新型冠狀病毒感染癥(Covid19病毒)，決定捐贈1000萬美元(約123億韓元)。溫弗瑞當地時間2日在自己的社交網絡服務(SNS)上表示：“在全球性大流行病席卷各大城市的情況下，為了幫助美國人，將捐贈1000萬美元。”據悉，溫弗瑞的個人總資產為25億美元(約3.0775萬億韓元)。 溫弗瑞將首先向“美國食品基金”捐款100萬美元(約合12億韓元)，用於向社區提供食品。該基金於1日成立，由好萊塢明星萊昂納多•迪卡普裏奧和蘋果公司創始人史蒂夫•喬布斯的夫人勞琳•鮑威爾•喬布斯、蘋果公司、著名廚師何塞•安德烈斯等共同組建。基金計劃開展向因學校停止供餐而缺食的兒童、低收入家庭、老人、失業者等提供食品的項目。 溫弗瑞解釋贊助理由時說：“我相信，美國食品基金是能給困難的鄰裏帶來變化的有力途徑。”她說：“我和媽媽住在密爾沃基時，得到了福利制度的幫助。有時候，我們家人為了生存需要幫助。在現在這樣的時期，很多人變得非常脆弱。”她接著呼籲大家參與捐款，“每個人的首要任務是在自己的家中安全地生活，但我知道他們正在尋找幫助別人的方法。” 目前尚不清楚剩余900萬美元(約合111億韓元)的具體捐助處。《福布斯》稱，這些捐助金可能被捐贈給溫弗瑞出生的密西西比州、度過童年的威斯康星州密爾沃基州和田納西州等地。

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