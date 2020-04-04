人口與氣候變化. April. 04, 2020 07:49. by 李恩澤 nabi@donga.com. “比孩子的哭聲還要大的哭喪聲……連續3個月人口自然減少”。這是上個月某媒體報道的題目。統計廳在2020年1月發表了人口動向，韓國的新生兒數已經連續50個月減少。但據說，死亡人數是歷史第二多。如此壹來，統計廳表示：“今年可能會出現人口首次自然減少的情況。”我國目前是世界上生育率最低的國家。但有時會覺得莫名其妙。難道多生孩子真的是好事嗎？ 幾年前在韓國上映的電影《王牌特工》的背景是，隨著二氧化碳的增加，氣候變化趨於嚴重。氣候變化會導致超級臺風、幹旱、洪水等氣象災難和糧食危機、傳染病肆虐、環境破壞嚴重。該片中出現的惡棍“瓦倫丁”計劃大量消滅人，以防止氣候變化。但是有疑問。難道像電影壹樣大量殺死人，就能減少二氧化碳、降低氣候變化的危險性嗎？理論上“確實如此”。人類歷史上二氧化碳濃度最低的時期是成吉思汗的征服戰爭時期和14世紀的黑死病時期。當時，隨著人口大量死亡，二氧化碳濃度降低。 “氣候和環境變化可能使數億人陷入幹旱、洪水、酷熱和貧困的危險之中，而防止災難性氣候變化的時間只剩下11年。”這是2018年聯合國下屬的“政府間氣候變化專門委員會（IPCC）”發布的報告的內容。有壹個女人看到這個報告後，決定發起壹場拒絕生育的運動。她就是在英國領導“生育罷工（Birth Strike）”運動的社會運動家布萊斯·佩皮諾。“現在是氣候緊急狀態。我不想把極端氣候變化造成的難以生存的環境留給下壹代。在災難之前的世界，生兒育女是多麽錯誤的事情啊！”她在說明發動生育罷工運動的原因時如是說。 “為了拯救因氣候變化而走向滅亡的地球，必須將生育率降低到每個女性生育0.5個孩子的水平。”這是美國約翰斯·霍普金斯大學教授特拉維斯的主張。在其看來，如果氣候變化導致到本世紀末地球平均氣溫上升4攝氏度以上，人類將處於幾乎無法生存的環境。即便如此，人們仍然為了享受自己的大型汽車、高級食品、衣服等而不想減少碳排放。因此，他主張使用減少人的方法作為最後手段。他認為，減少人口才是最有效，最容易減少二氧化碳的方法。” “即使使用可再生能源、電動車、降低碳排放等所有方法，每名美國人壹生中能夠減少的二氧化碳總量也只有488噸。但如果少生壹個孩子，可以減少9441噸二氧化碳。”就是說，少生壹個人，就能減排二氧化碳20倍。筆者理論上對佩皮諾和特拉維斯教授的話有同感。盡管如此，我每次當證婚人的時候都會勸新婚夫婦生兩個以上的孩子。因為擔心這樣下去，韓國人會從地球上消失。

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