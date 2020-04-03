美頁巖企業首次申請破產，450萬個工作崗位面臨危機. April. 03, 2020 07:41. by 朴湧 parky@donga.com. 當地時間1日，總部位於美國科羅拉多州丹佛市的大型頁巖企業惠廷石油（Whiting Petroleum）申請了類似於韓國法定管理的破產保護。這是因新型冠狀肺炎疫情暴風導致油價暴跌後，頁巖業界的首個破產案例。隨著未能戰勝低油價和需求減少的能源企業的接連破產，將會引發雇用混亂等相當大的風暴。 據美國有線電視新聞網（CNN）等媒體報道，惠廷石油表示：“考慮到沙特阿拉伯和俄羅斯引發的原油增產戰爭，以及新冠肺炎疫情導致的需求減少等因素，我們認為申請破產保護是最佳選擇。”該公司成立於1980年，是紐約證券交易所的上市公司，擁有約500名員工。日產量約為12.5萬桶。 近日，投資銀行摩根士丹利將惠廷石油、切薩皮克能源、綠洲石油、山脈資源等企業列為低油價導致破產風險較大的頁巖企業。實際上，當天大型頁巖企業西方石油的首席副社長奧斯卡·布朗（音譯）因經營困難而引咎辭職。職員的工資也減少了30%。切薩皮克能源公司、加利福尼亞資源公司、灣港能源公司、卡隆石油公司等公司最近也聘請了結構調整專家。這可能是因為在承擔巨額負債的情況下，無法撐過低油價局面。 能源行業的危機直接關系到就業問題。美國石油研究所（API）稱，能源部門分別占美國國內生產總值（GDP）和就業的7.6%和5.6%。據推算，頁巖行業創造的工作崗位就達450萬個。認識到情況嚴重性的美國總統特朗普3日在白宮決定與埃克森美孚、雪佛龍、大陸、西方石油等能源業界的首席執行官們會面，討論對策。 美國的失業狀況預計將繼續惡化。華爾街上周（3月22日至28日）新增失業補貼申請超過500萬件，再次超過壹周前創下的歷史最高紀錄328萬余件。穆迪公司首席經濟師馬克·森迪診斷稱：“‘新冠封城’造成的損失是2001年9·11恐怖襲擊時的2.5倍。”世界金融危機爆發的2008年2月∼2009年12月，美國工作崗位減少了約870萬個，但這次卻擔心會翻番。 制造業和房地產景氣的萎縮也很明顯。1日，供應經理人協會（ISM）表示，制造業采購經理人指數（PMI）從2月份的50.1下降到3月份的49.1。

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