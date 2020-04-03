孫興慜成為“真正男子漢”，將在海軍陸戰隊接受基礎軍事訓練. April. 03, 2020 07:41. by 李承鍵 why@donga.com. 孫興慜(28歲•托特納姆熱刺隊)將從本月20日開始在濟州海軍陸戰隊第9旅接受基礎軍事訓練。 兵務廳相關人士表示：“經確認，孫興慜申請了根據兵役優惠的基礎軍事訓練。他將於20日進入訓練所，接受為期三周的訓練。” 上月28日從英國倫敦回來的孫興慜目前正在進行為期兩周的自我隔離。所屬球隊托特納姆熱刺隊通過官網公開了允許孫興慜暫時回國的消息，對於回國的原因，球隊方面只表示是“個人原因”。 孫興慜在2018年23歲以下足球代表隊參加的雅加達-巨港亞運會上以外卡球員身份(不受年齡限制可以參賽的選手)出征，並獲得了金牌。因此，在享受兵役特例優惠的同時，去年7月他申報加入藝術•體育要員隊伍。 藝術•體育要員的對象是那些為弘揚國威和文化昌達作出貢獻的藝術•體育特長者。在申報編入以後的34個月內完成基礎軍事訓練，進修544小時誌願活動，就能完成兵役義務。在英國倫敦的韓人學校和大韓足球協會準備的活動上，他每天授課等，已經開始了誌願活動。 濟州海軍陸戰隊第9旅團是孫興慜等藝術•體育要員和社會服務要員接受行軍、射擊、刺槍術、防化、制式訓練、軍法教育等基礎軍事訓練的地方。孫興慜在海軍陸戰隊所屬部隊接受軍事訓練，但因為是與新兵訓練不同的過程，所以將不被賦予海軍陸戰隊旗手資格。海軍陸戰隊的新兵教育場所是位於慶北浦項的教育訓練團。陸軍實施的基礎軍事訓練為4周，而海軍陸戰隊則從去年的4周改為3周。孫興慜選擇訓練強度高的海軍陸戰隊是為了縮短基礎軍事訓練時間。 雖然可能性很小，但入伍時間可能會被推遲。暫停至4月30日的英格蘭足球超級聯賽(EPL)以“無觀眾比賽”為前提，如果5月份恢復聯賽，孫興慜將直接回到球隊，在賽季結束後再回國接受基礎軍事訓練。根據兵役法施行令，入伍日5天前可以申請延期入所。

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