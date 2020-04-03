國內確診患者接近1萬，全球逼近100萬......苦惱變大的“保持距離”. April. 03, 2020 07:41. by 田柱永記者•李潤泰記者 aimhigh@donga.com,oldsport@donga.com. 韓國國內的新型冠狀病毒感染癥(Covid19病毒)確診患者接近1萬人。全球確診病例即將突破100萬例。政府方面表示，正在進行的為期2周的高強度“保持社會距離”政策將不可避免地延長，並將於3日發布具體方針。 2日，據中央災難安全對策本部透露，以當天0點為準，累計確診患者為9976人，比前一天增加了89人。考慮到每天增加100名左右，以3日0時為基準，預計會超過1萬名。海外形勢嚴峻。全球統計網站“Worldometer”2日公布的數據顯示，美國國內確診的新冠肺炎病例為21.53萬例，比前一天增加了約2.7萬例。短短5天時間，確診病例從10萬猛增了1倍。累計死亡人數達5110人。 當天，世界新冠肺炎確診患者超過93萬人，死亡人數達到47249人。世界衛生組織總幹事譚德塞博士說：“在過去的一周裏，死亡人數增加了一倍多。未來幾天內，確診病例將達100萬，5萬人死亡。” 從海外入境的新冠肺炎確診患者截至2日0時為601人。隨著小規模集體感染仍零星發生，海外流入可能性的增加，政府決定暫緩轉換到生活防疫模式。中央災難安全對策本部1總管協調官(保健福祉部次官)金康立表示：“將在周末之前整理並公布關於保持社會距離的今後進行方案。”

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