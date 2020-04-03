美國稱“將為達成公平防衛費分攤協議繼續討論”，特朗普似乎在最後關頭拒絕了分攤方案. April. 03, 2020 07:42. by 韓基渽 record@donga.com. 韓國政府最近表現出韓美即將就防衛費分攤額特別協定達成壹致的跡象，但相關磋商最終協議的發表比預想的要晚。有分析認為，由於韓國政府的立場似乎也因為新冠肺炎轉為慎重，所以在總額等核心爭論點上，韓美之間的意見差距仍然非常激烈。 壹名熟悉相關情況的外交消息人士2日表示，“防衛費磋商還在進行中”，並表示直到美國當地時間1日，韓美仍未結束磋商。韓國政府與美國談判小組繼續利用有線談判等手段進行“非面對面談判”，但並未表明有關談判出現進展的立場。同壹天，外交當局人士會見記者時表示，“在磋商達成壹致之前還不知道”，表現出了相當謹慎的立場。 韓國負責防衛費分攤磋商的大使鄭恩寶上個月31日表示“期待（磋商）早日達成壹致”後，韓國政府內部出現了相當樂觀的氛圍，但目前的情況與之相去甚遠。外交當局的立場是，“認為取得壹定進展的評價仍然有效”。但是有分析稱，韓國政府針對磋商情況轉變為徹底的“緘默模式”，暗示著磋商出現了變數。 美國也尚未正式發出“接近達成壹致”的信號，與韓國的樂觀論存在溫差。美國政府官員當地時間1日表示：“磋商還在進行中”，“將繼續討論公正的協議。”這暗示著兩國仍然在就總額展開拉鋸戰。對此，韓國外交界有言論稱，政府在介紹磋商情況時，提前表現出了樂觀的期待，多少有些超前。 結果，韓美工作組雖然縮小了意見分歧，但美國總統特朗普在最後關頭阻止了這壹協議，使韓國當局感到困惑，這種觀測更加有力。美國眾議院外交委員會1日在官方推特上援引委員會主席埃利奧特·恩格爾的話說：“特朗普不能啃朋友。應該盡快與韓國結束（防衛費分攤額特別協定磋商）。”

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