訂閱“半價剃須刀”的旋風，“將成為行業的奈飛”. April. 03, 2020 07:42. by 金鎬卿 kimhk@donga.com. 有壹名青年為了改變消費者價格負擔不小的剃須刀市場，投身於剃須刀制造領域。在長4厘米、寬1厘米的剃須刀刃上賭上人生的年輕人，在定期配送“半價剃須刀”的同時，開啟了訂閱剃須刀的時代。 剃須刀創業公司“Whisley”代表金東旭（31歲，音譯）2017年與親弟弟、前公司同事共同創業。自2018年1月推出第壹款剃須刀以來，到目前為止所有產品只在自己的網站上銷售。因為減少了流通費等，所以價格只有其他公司剃須刀的壹半左右。另外，還引入了按更換周期定期配送剃須刀的訂購服務。推出定期配送自主品牌剃須刀，Wisley在韓國還是頭壹家。 雖然朋友們擔心“誰會買創業公司生產的剃須刀”，但是對昂貴的剃須刀價格感到不滿的顧客們痛快地打開了錢包。得益於此，在推出產品兩年後，Wisley在韓國國內的市場占有率上升到6%。在20多歲人群中，這壹比例高達10%。 金代表原本的夢想是就業。大學畢業前雖然進入了韓國P&G公司，但他開始懷疑“這真的是我想要的生活嗎”，壹年後提交了辭呈。”他說：“那時候我就明白了，即使別人不理解，也要做自己的事業，這才是自己真正想要的生活。” 此後，他向幼兒服事業發起了挑戰，但因準備不足，很快就以失敗告終。身無分文的金代表當時剛剛開始自己做飯，之前壹直由父母代買的剃須刀也第壹次自己購買。這時的經歷成了剃須刀創業的導火索。“剃須刀片貴得離譜啊。” 金代表詢問了老東家的同事，查閱國外資料，尋找刮胡刀昂貴的原因。他自己得出的結論是跨國企業長期壟斷。他分析說，世界大部分剃須刀制造工廠已經倒閉或被跨國企業收購，專利壁壘也很高。“這種結構下，新競爭者很難出現，因此知名剃須刀品牌的營業利潤率比蘋果還要高出30%。” 當時他下決心“改變剃須刀市場”，但為了積累實力，他加入了咨詢公司“貝恩公司”。兩年半後，他第二次遞交辭呈，正式投入創業。取“幫助顧客進行明智的消費”，他給公司起名“Wisely”。剃須刀刃是由有著100年歷史的德國專門制造企業供應的，但剃須刀必須自己制造。 雖然人力和資金都很緊張，但是對於聽取顧客的反應，他投資毫不吝嗇。在推出產品之前，他先向招募的4000多名體驗團成員詳細詢問了使用觀感和需要改進之處。為了觀察實際剃須習慣，還到顧客家裏拜訪。這壹過程，都是為了找出顧客們細微的不便之處。為了解決其他公司剃須刀放在架子上經常掉落的問題，Wisley將剃須刀的把手上方設計得很平整。 金代表創業後至今親自采訪的顧客約400名。30名職員中，有4名只負責聽取顧客不滿和意見的工作。這樣收集的客戶意見是Wisley競爭力的源泉。 他夢想著成為剃須刀行業的“奈飛（Netflix）”。就像奈飛革新產品市場，可以用月定額盡情觀看自己想要的視頻壹樣，Wisley的目標是打破剃須刀市場的壟斷，甚至健康地改變剃須刀的使用習慣。 他認為，這種以使用壹定時間產品和服務為代價付錢的“訂閱經濟”將成為未來經濟生態的重要支柱。在他看來，與“擁有”相比，訂閱經濟更註重“體驗”，更符合當今消費趨勢，會進壹步增長。金代表表示：“如果在每天使用的生活必需品市場上引進訂閱服務，首先確保了很多消費者，因此有很多方面可以革新”，“今後將把領土擴大到護膚產品等生活必需品領域。”

한국어