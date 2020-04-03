向小聯盟選手爽快支援2.35億韓元...秋信守的特級先行. April. 03, 2020 07:43. by 李憲宰 uni@donga.com. 美國職業棒球大聯盟韓國球員的大哥秋信守(38歲•得克薩斯騎警隊)是隊內年薪最高的球員。2014年賽季以7年1.3億美元的大合同與球隊簽約的他，今年的年薪為2100萬美元(約259億韓元)。但是在登上這個位置之前，他不得不在小聯盟中吃“眼淚沾濕的面包”。 在成為全職美國職棒大聯盟選手之前，秋信守在小聯盟度過了7個賽季。在Triple A時期，他每個月的工資是1400美元(約172萬韓元)。與妻子和剛出生的第一個兒子一起生活，這點工資遠遠不夠。為了省錢，他省下俱樂部每天支付的20美元的夥食費，買了尿布和生活用品。他最近表示：“每當遇到困難的時候，就會想起在小聯盟時的辛苦，就能夠堅持下來。” 受到新型冠狀病毒感染癥(Covid19病毒)的影響，美國職棒大聯盟中斷時，最先浮現在他腦海中的就是小聯盟。回想10多年前的記憶，他向後輩小聯盟選手傳達了溫暖的愛。 2日，MLB.com和美聯社等媒體報道說，秋信守將向所屬球隊得克薩斯隊旗下的191名小聯盟選手每人提供1000美元(約123萬韓元)的生計資金。總額為19.1萬美元(約2.35億韓元)。隨著常規賽開幕日期被推遲，目前停留在位於得克薩斯州南湖的家中的秋信守在接受當地媒體采訪時說明了支援背景，“我在小聯盟呆了7年，所以非常了解他們的心。與當時相比，現在的環境有所好轉，但小聯盟選手們在金錢方面仍然很困難。”秋信守與自上個月中旬春訓被中斷後一起度過艱難時間的妻子河源美(38歲)商議了幫助小聯盟選手的方案。秋信守表示：“美職棒小聯盟選手對我們球隊來說是寶貴的資源。希望他們不要擔心錢，集中精力打棒球。只有他們真正成長起來，球隊有朝一日才能奪冠。” 在合同的最後一年，秋信守展現出了老隊員的品格，他的捐款在當地也引起了巨大的反響。秋信守表示，“20年前剛來美國時，我什麽都沒有。但是因為棒球，現在享受到了很多東西。現在是我報答別人的時候了。尤其在困難時期更是如此。”上月，秋信守為克服國內新冠肺炎疫情，向社會福利共同募捐會大邱支部捐贈了2億韓元。

한국어