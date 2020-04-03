延長“保持社會距離”不可避免，但防疫政策也要改變. April. 03, 2020 07:43. . 韓國昨天新增新冠肺炎確診病例89人，累計病例（9976人）接近1萬。首都圈的病例增至1004名。世界衛生組織預測，全球病例即將突破100萬，死亡病例也將達到5萬。丁世均總理表示，“在全球擴散趨勢迅猛，海外輸入持續的情況下，放寬社會距離有擴散感染的危險”，暗示將撤銷原先結束為期兩周的“保持社會距離”、從6日開始采取放寬的“生活防疫”態勢的計劃。 政府上個月21日在宣布實行高強度社會距離的同時，以中國的研究事例為例，期待壹周後新增病例將減少66%、兩周後將減少88%。但是，盡管為期兩周的社會距離行將結束，每天仍有100名左右的新增病例。以療養醫院和宗教設施為中心，不斷發生零星的集體感染，而且由於全球擴散趨勢，從海外輸入的病例也在增加。如果不切斷入境通道，依靠國民自發參與的社會管制很難防止擴散的憂慮正在成為現實。 如果按照目前的趨勢發展下去，很難期待在4·15議會選舉之前病例會出現重大的減少。甚至有人說，新學年第壹學期開學上課已是鏡花水月。暫時應該維持高強度的社會距離，但首先應盡快加強防疫。首先，需要對集體感染危險較高的宗教設施、室內體育設施和娛樂設施采取對策。如果像現在這樣“勸告”停業後違反防疫方針而被揭發並罰款的方式沒有效果，就應該考慮強制停業、補償因停業造成的經濟損失的方案。 切斷海外輸入的政策也有必要加大力度。昨天，36名海外入境患者中有壹半是由社區而不是機場檢疫確診。雖然從本月開始對所有入境者強制實行為期兩周的自我居家隔離，但由於移送計劃不完善，從第壹天開始就出現了與普通人行動路線重疊的情況。要想切斷無癥狀入境人員的社區傳播可能性，必須推進從歐洲和美國入境的人員全部在機場接受檢查的方案。 由於長期保持距離，國民感到疲勞。但是如果中間放松警惕，之前投資的努力也會白費。盡量減少外出，避免在密閉的地方進行的宗教活動或體育活動，遵守個人衛生守則，保持高強度的保持距離，才是提前回歸日常生活的途徑。

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