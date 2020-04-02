“執拗的布魯斯？誤會和偏見一下子消除了。”. April. 02, 2020 07:41. by 林熙允記者 imi@donga.com. 劉成恩(57歲，音)總是很生氣。因為布魯斯(又稱藍調)。他最近推出了首部著作《The Real Blues》(交流書籍•照片)。 “回想起來，我的寫作動機中肯定有憤怒。我認為，世界上有一本書是一定要有的，而這樣的一本書必須實際存在。” 他說“被欺騙的歲月很悲憤”。劉某第一次接觸藍調音樂是在1970年代通過廣播和音樂雜誌。 “我主要介紹了英國的藍調搖滾，比如動物樂隊、奶油樂隊、藍調布雷克斯樂隊。在對‘Centre Blues’等過去時代的真正的藍調一無所知的情況下，相信這些就是藍調。當時廣播DJ和評論家們算是給大眾提供了錯誤的信息，但是後來才認識到這一點，在控制火候上花費了很多時間。” 劉某在廣告公司上班，上世紀90年代，因為工作的原因，他經常出入美國，後來逐漸了解了當地“真正的”藍調。開始了研究。越往裏深究，其中的世界越深邃。他說：“學習我喜歡的東西，一直跟著走，直到結束(執筆寫書)。” 劉某說，“現在關於藍調的假新聞仍然滿天飛”。為了表示“這是真的”，他大膽地將書名取名為《The Real Blues(真正的藍調)》。 “代表性的誤會就是‘藍調包含著黑人奴隸的悲歡’。哀歡、痛苦、呼喊聲、執拗.......這些和藍調沒有任何關系。” 他說，埃裏克•克萊普頓、加裏•摩爾在國內很受歡迎，藍調的本質也有誤導之處。 “克萊普頓的熱門歌曲都是流行敘事曲。B.B. King的代表曲都是別人制作的。在美國的秀節目中介紹稱‘B.B. King，藍調之王’。雖然不能否認兩位都是優秀的音樂家，但問題是評價過高了。” 劉某推薦大家先聽聽穆迪•沃特斯(1913-1983年)、羅伯特•約翰遜(1911-1938年)的歌曲。 在長達376頁的《The Real Blues》中，正如將憤怒歸結為理性一樣，劉某的謹慎到處可見。羅伯特•約翰遜、查理•巴頓、太陽之家等經典藍調英雄們的故事像人物列戰一樣有趣地展開。他著重指出，大蕭條和戰爭對藍調的發展和流行產生了怎樣的影響。 “我對註重音樂家的身邊雜事、歌詞分析的音樂書籍感到厭倦。沒有必要讓所有人都知道藍調。但是，如果想要從大體上了解藍調，需要讀一下這本書。”

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