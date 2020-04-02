借新冠疫情危機艱難彌合分攤矛盾，韓美應重新確立同盟價值. April. 02, 2020 07:41. . 韓美之間的駐韓美軍防衛費分攤額磋商暫時達成協議，可以說已到了留給兩國領導人最終決定的狀態。據悉，其主要內容是分擔額以10%+α的水平上調，有效期為5年。雖然上調幅度高於去年上漲8.2%的協議，但大大低於美國方面的要求，以前壹年的有效期也延長到5年，這都是值得非常肯定的。 直到隨著前天分攤協定到期、駐韓美軍強行要求韓國工人無薪休假，才出來這樣的消息。之所以經歷這種“懸崖談判”的陣痛，是因為特朗普總統提出了過分的要求。據說，美國從壹開始談判就提出了5倍於原先的5萬億韓元要求，而且把美軍在地區外的演習費用和循環部署費用都包括在內，執意索要3萬億至4萬億韓元。因此，就連美國國會也批評特朗普總統，稱他把同盟搞得岌岌可危。 盡管如此，雖然為時略晚，但戲劇性地達成了協議，似乎是新冠肺炎疫情在美國的擴散這壹變數發揮了很大的作用。據韓國政府相關人士介紹，文在寅總統和特朗普總統在上個月24日通電話時就應對新冠疫情進行合作和支持的氛圍產生了影響。而對於美國來說，正處於新冠病毒檢測物品等迫切需要韓國施以援手的處境，為了最大層度減少其他矛盾因素，需要以更靈活的態度抓緊結束分攤額磋商，這種可能性很高。 韓美圍繞分攤額產生的矛盾，雖然很大原因是因為同盟國家也要明算賬的特朗普的錯誤同盟觀，但雙方圍繞對朝、對華政策等各種懸案產生的不合拍，讓人產生雙方果真是同盟國嗎的疑問。雖然說同盟的價值在危急關頭才會顯現，但新冠肺炎疫情這壹突發性事件成為彌合同盟裂痕的契機，不能認為僅僅是幸運而放手不管。用鮮血凝成的韓美同盟在過去數年裏已經變成多麽虛弱、隨隨便便的關系，值得我們再三思量。必須以經歷了比以往任何時候更為嚴重陣痛的此次磋商為契機，認真反省壹段時間以來破壞韓美同盟基礎的種種行為，努力重新打造堅固的同盟。

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