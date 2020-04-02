金錢的欲望. April. 02, 2020 07:42. . 資本主義助長了人類的欲望，並使其生根發芽。比利時安特衛普是16世紀歐洲第一大貿易港和工商業中心。隨著外國商人的大量湧入，通過兌換業或高利貸積累巨大財富的人越來越多，新興富豪們建造豪華住宅，享受資產階級的生活。 在安特衛普的畫家克文汀•馬西斯畫的這幅畫中，出現了衣著考究的放貸人和他的妻子。丈夫正忙著掂量桌上的硬幣。與熱衷於計算錢的丈夫不同，讀祈禱書的妻子無法集中精神。雖然手在翻書，但眼睛卻望向錢和秤。桌上除了硬幣外，還有珍珠、貴金屬和裝飾水瓶等，後面的架子上還有書本、文件、裝飾用碟子和蘋果、聖珠和熄滅的蠟燭等。看向稍微敞開的門外的兩名男子可能是說閑話的鄰居或前來借錢的顧客。 乍一看，這幅畫好像是成功的放貸人為了展示自己的財富而訂購的肖像畫，但實際上是包含道德教訓的諷刺畫。畫中充滿了暗示和象征。首先，擺在丈夫面前的錢、金子和珍珠象征著人的欲望。架子上的蘋果意味著墮落和原罪，熄滅的蠟燭意味著死亡。它提醒人們，對金錢的欲望和貪婪是罪惡，在死亡面前這一切都是虛無縹緲的。另外，天平象征著公正和信用。這是在警告秤要公正，如果欺瞞權衡(良心)，就會失去信用。最值得關註的是放在桌子中間的凸透鏡。教堂的窗戶前畫著苦惱的老人，窗框像是十字架。這可能是在神面前反省過去生活的畫家自己的形象或貸款業者的未來結局。金錢是欲望的另一個名字。它給人們的教訓是，成為欲望的奴隸，背叛道德和良心，最終會受到神的審判。16世紀圖畫傳達的信息在金錢和欲望支配的今天依然有效。美術評論家

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